В Кузбассе из машины скорой помощи выбросили пациента. СК проведет проверку

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«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерова работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу», - уточнили правоохранители.

Пресс-служба сообщила, что следователи начали доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки Следственный комитет даст правовую оценку и примет процессуальное решение.

Ранее в одной из больниц Кемеровской области медсестра отшлепала ребенка. Видеозапись с нападением на мальчика появилась в распоряжении 360.ru.