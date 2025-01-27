27 января 2025, 04:26

В Кузбассе из машины скорой помощи выбросили пациента. СК проведет проверку

РИА «Новости»
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В соцсетях появились сообщения о том, что в Кемеровской области медицинские работники вытолкали пациента из машины скорой помощи. Следовали начали проверку, сообщила в официальном Telegram-канале пресс-служба регионального СУ СК.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлено сообщение о том, что в Центральном районе города Кемерова работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу», - уточнили правоохранители.

Пресс-служба сообщила, что следователи начали доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки Следственный комитет даст правовую оценку и примет процессуальное решение.

Ранее в одной из больниц Кемеровской области медсестра отшлепала ребенка. Видеозапись с нападением на мальчика появилась в распоряжении 360.ru.

Больницы Скорая помощь Соцсети Россия Мужчины Машины Следственный комитет России
26 января 2025, 19:49
Мощный взрыв прогремел у ТЦ в Китае куда три дня назад приезжал Си Цзиньпин
Unsplash
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В результате мощного взрыва у торгового центра в северо-восточном китайском городе Шэньян погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщила газета Mk.ru.

Взрыв прогремел в толпе, которая собралась у многофукнционального жилого и коммерческого здания - здесь расположены десятки торговых павильонов. Пострадали как минимум 30 человек, раненых госпитализировали в ближайшие больницы.

Власти к настоящему моменту не сообщали точных причин происшествия. По данным Mk.ru, специалисты рассматривают несколько версий, от взрыва газового баллона, до теракта.

В четверг, 23 января, председатель Си Цзиньпин посещал Шэньян в ходе инспекционной поездки. Глава КНР, как сообщала газета «Синьхуа» , общался с торговцами и покупателями в торговом центре. Mk.ru утверждает, что речь идет о том самом комплексе, где 26-го января прогремел взрыв.

Ранее в субботу, 25 января, взрыв прогремел и на заправке в Казахстане. Здесь пострадали четыре человека.

Взрывы Китай Си Цзиньпин
26 января 2025, 16:41
Эстакада частично обрушилась в Тимирязевском районе Москвы
РИА «Новости»
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Частичное обрушение эстакады произошло в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Со слов заявителя, на Дмитровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, упала бетонная плита. На место выехали Росгвардия и дежурно-диспетчерская служба.

«На проезжей части - некрупные фрагменты облицовки моста», - сообщил источник.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в квартире жилого дома на востоке Москвы произошло частичное обрушение потолка. В результате случилась протечка холодной воды. Никто не пострадал, о других разрушениях ничего не известно.

До этого потолок обрушился в бассейне во Владивостоке. ЧП случилось в Советском районе, о пострадавших не сообщалось.

Обрушения Москва
26 января 2025, 16:04
Участники арктической экспедиции МЧС спасли попавших в ДТП якутян
Пресс-служба МЧС
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Возвращавшиеся из Мирнинского района спасатели заметили на дороге съехавшую в кювет машину. Водитель и пассажир не могли сами вытащить авто, поэтому им помогли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС, участвовавшие в арктической экспедиции, с помощью троса вытянули машину якутян обратно на трассу.

«Сотрудники МЧС России вытянули транспорт на обочину, осмотрели пассажиров. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее спасатели помогли водителю перевернувшегося в Магаданской области грузовика. Две грузовых машины попали в ДТП на федеральной дороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. Из-за аварии один автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Сотрудники МЧС в 50-градусный мороз вытащили заблокированного мужчину. Чтобы спасти его, они растягивали деформированную кабину тросами. Пострадавшего обогрели и передали медикам.

Якутия МЧС РФ
26 января 2025, 15:20
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
Пресс-служба МВД
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Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск — Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По ее данным, рейсовый автобус «ПАЗ» следовал по маршруту Нефтекамск-Карманово. Причина ДТП пока неизвестна.

«В настоящее время двоих пассажиров осматривают медицинские работники», - отметили в пресс-службе.

На место аварии прибыли сотрудники ГАИ, МЧС и скорая помощь.

Ранее в Турции 23 человека пострадали из-за ДТП с автобусом, который ехал на фестиваль в Измир. Микроавтобус с туристами опрокинулся на скользкой от дождя трассе. В результате аварии пострадали 23 человека, на место ДТП прибыли медики и полиция. Получивших травмы путешественников доставили в больницы. В посольстве России в Анкаре заявили, что россиян среди пострадавших не было.

Пассажирский автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и перевернулся на 10-м километре трассы Нефтекамск - Уфа в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Башкирия ДТП Автобусы

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