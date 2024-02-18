В Кузбассе эвакуировали рабочих из-за горного удара на шахте «Таштагольская»

«Произошел горный удар магнитудой 2,4. Проводится эвакуация шахтеров», - уточнило издание.

По информации управляющей компании Evraz, на поверхность вывели всех рабочих, которые были на смене. Пострадавших нет.

Геодинамическое явление зарегистрировали вечером 18 февраля. В последний раз горный удар в этом районе зафиксировали в мае 2022 года. Рудная шахта находится в Таштагольском районе Кемеровской области.

Несколько дней назад группа рабочих осталась в шахте золотого рудника в пригороде турецкого Эрзинджана после схода оползня.

В конце ноября прошлого года при обрушении в забайкальском руднике «Омчак» погибли два шахтера, приехавшие в регион на заработки из Иркутской и Челябинской областей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.