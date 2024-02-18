18 февраля 2024, 21:30

В Кузбассе эвакуировали рабочих из-за горного удара на шахте «Таштагольская»

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В Кузбассе эвакуировали 163 горняков шахты «Таштагольская» после горного удара. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Произошел горный удар магнитудой 2,4. Проводится эвакуация шахтеров», - уточнило издание.

По информации управляющей компании Evraz, на поверхность вывели всех рабочих, которые были на смене. Пострадавших нет.

Геодинамическое явление зарегистрировали вечером 18 февраля. В последний раз горный удар в этом районе зафиксировали в мае 2022 года. Рудная шахта находится в Таштагольском районе Кемеровской области.

Несколько дней назад группа рабочих осталась в шахте золотого рудника в пригороде турецкого Эрзинджана после схода оползня.

В конце ноября прошлого года при обрушении в забайкальском руднике «Омчак» погибли два шахтера, приехавшие в регион на заработки из Иркутской и Челябинской областей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве.

Шахты Россия
18 февраля 2024, 20:58
Петербуржцу оторвало часть руки взрывом петарды
РИА «Новости»
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Жителю Санкт-Петербурга частично оторвало руку из-за взрыва петарды. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Взрыв петарды произошел в квартире на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Снаряд взорвался в руках у 27-летнего мужчины.

В результате пострадавшему частично оторвало руку, его оперативно госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Выяснилось, что у молодого человека есть судимость за изнасилование, также его привлекали к административной ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

В конце декабря 2023 года девятилетний мальчик попал в больницу с серьезной травмой руки после взрыва петарды. Ребенок купил опасную игрушку в продуктовом магазине в одном из селений Кабардино-Балкарии.

Петарда взорвалась в руке школьника и оторвала ему несколько пальцев.

Санкт-Петербург Взрывы Мужчины
18 февраля 2024, 20:24
Два подростков пропали в Москве после катания на ватрушках
РИА «Новости»
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Подростки 13 и 14 лет потерялись в Битцевском лесу на юго-западе Москвы. После поисков на указанной территории детей нашли, сообщил источник «360».

Перед пропажей мальчики катались на ватрушках.

В поисковой операции участвовали волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские. Сейчас подростков выводят из леса, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

В Калининградской области нашли 11-летнего мальчика , которого разыскивали по региону с 24 января. Выяснилось, что ребенок на попутной машине добрался до поселка Романово. Школьник решил не идти к родственнику, а спрятался в бане и уснул.

Дети Москва
18 февраля 2024, 20:20
Восемь человек пострадали в ДТП под Ярославлем
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Два легковых автомобиля столкнулись в Ярославской области, пострадали восемь человек, четверо из них — несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло примерно в 12:35 у деревни Фалюково Угличского района. Столкнулись автомобили Renault и Opel. Пострадали оба водителя и пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

Среди пострадавших - два подростка 17 и 18 лет, а также дети 12 и 10 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

В Приморье в результате лобового столкновения BMW и грузовика MAN скончался водитель легкового автомобиля. Он вылетел на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

Два легковых автомобиля столкнулись в Ярославской области, пострадали восемь человек, четверо из них - несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дети ДТП ГИБДД Водители
18 февраля 2024, 19:41
Пострадавший при пожаре в квартире на юге-востоке Москвы скончался
РИА «Новости»
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Человек, которого эвакуировали из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы, умер. Он попал в руки медиков в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник.

По его данным, пострадавшего вывели из квартиры , где произошел пожар общей площадью пять квадратных метров. На момент возгорания в помещении находились два человека.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы столицы. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно о гибели пострадавшего при пожаре в многоэтажном доме в Северном Чертанове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, один их них скончался.

В Благовещенске жертвой пожара стал трехлетний ребенок. Пожар произошел в квартире, где мальчик находился один, в начале февраля. На его мать завели уголовное дело.

Пожары Москва

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