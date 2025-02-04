В Курской области задержали водителя за похищение 24 коров

При проверке документов 42-летний житель Тульской области не смог предъявить ни накладные, ни какие-либо другие права на груз. Он заявил, что его наняли по объявлению в интернете, а заказчик сопровождает в другой машине. Предположительно, украденных коров собирались продать в другом регионе.

Животных до окончания разбирательства вернули собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом в Нефтекамске группа местных жителей украла циркового верблюда и пошла гулять с ним по ночному городу. К утру молодые люди вернули хозяевам животное в целости и сохранности, но директор цирка, увидев распространившееся по интернету видео, все равно написал на них заявление в полицию.