02 апреля 2024, 21:06

В Курской области сбили украинский беспилотник

РИА «Новости»
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Беспилотник ВСУ уничтожили в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», - написал он.

Беспилотники ПВО
02 апреля 2024, 19:32
Петербургскую учительницу арестовали за избиение ребенка-инвалида
Pxhere
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Мировой суд в Санкт-Петербурге арестовал учительницу начальных классов коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Татьяна Ж., будучи также классным руководителем в школе Василеостровского района, 28 апреля 2023 года избила ребенка. Женщина вину не признала, но суд решил иначе. Дело слушалось в закрытом режиме.

«Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», - передали в пресс-службе.

Ранее учитель из крымской школы ударил пятиклассника по лицу. Дедушка пострадавшего ребенка рассказал, что подросток пришел в класс со звонком на урок, когда в кабинете уже были учитель математики и классный руководитель.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Дети Школы Избиения
02 апреля 2024, 17:32
Детская площадка сгорела дотла в Москве
Global Look Press
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В районе Ясенево в Москве дотла сгорела детская площадка. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

За пожаром наблюдали жители Новоясеневского проспекта. По данным издания, дети неудачно поиграли с огнем и сожгли площадку. В результате никто не пострадал.

Несколько дней назад пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. В помещении находился мужчина. Он самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место спасатели. О помощи также попросили жильцы восьмого этажа.

Крупный пожар охватил рыбный цех в Химках 31 марта. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Три человека эвакуировались самостоятельно. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожары Дети Москва
02 апреля 2024, 17:14
Бил ногой и кулаками. Мужчина в Подмосковье сломал пенсионерке нос в электричке за замечание
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В Подмосковье в электричке Фрязево — Апрелевка мужчина сломал пенсионерке нос за то, что она попросила его убрать ноги с прохода. По данным источника «360», незнакомец ударил женщину один раз ногой по ноге и многократно — кулаками по лицу, после чего пострадавшая упала на пол.

ЧП случилось в конце февраля. Личность мужчины установили с помощью камер видеонаблюдения, ему 35 лет. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), информировала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Мужчина сознался в преступлении и раскаялся.

«Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора», - отметили в ведомстве.

Нападавшему грозят до 480 часов обязательных работ или исправительные работы на срок до года, или до четырех месяцев ареста.

Ранее сообщалось, что в Волгограде подростки избили в автобусе мужчину , сделавшего им замечание. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В это время электропоезд подъехал к станции, и мужчина выбежал. На станции Москва-Курская пенсионерка вышла и обратилась в линейное управление МВД России. Она предоставила контакты одного из очевидцев происшествия и приметы нападавшего.

Уголовное дело Пенсионеры Избиения
02 апреля 2024, 17:03
Грузовые вагоны сошли с рельсов на перегоне Иванцево-Костино в Подмосковье
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На перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороги произошел сход 11 грузовых вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, вагоны сошли с рельсов вечером 1 апреля. Специалисты установят обстоятельства и причины случившегося.

«Московско-Ярославской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту», - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Сход трех вагонов с углем произошел 2 апреля в Манском районе Красноярского края. ЧП могли спровоцировать сработавшие автотормоза грузового состава. Пассажирский поезд, следовавший из Красноярска в Абакан, не успел остановиться и столкнулся с одним из вагонов. После этого колесная пара электровоза тоже сошла с рельсов.

Дороги Поезда

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