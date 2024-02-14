В Курской области объявили о ракетной опасности

В Екатеринбурге случайные прохожие обнаружили молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По информации очевидцев, пострадавшему на вид 26-27 лет. На нем была форменная куртка охранника.

«Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», - рассказала женщина, оказавшаяся на месте ЧП.

По ее словам, мужчину забрала скорая помощь. Также ей два раза перезванивали из полиции, но о деталях расследования она не знает.

Инцидент прокомментировали в управлении МВД по Екатеринбургу. Полицейские выехали на место и установили, что противоправные действия в отношении пострадавшего не совершались.

В начале января у входа в магазин в Красноярске прохожие обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Прибывшие на место полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти. Причину гибели человека установит судебно-медицинская экспертиза.