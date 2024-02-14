В Курской области объявили о ракетной опасности
В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канал е глава региона Роман Старовойт.
По информации очевидцев, пострадавшему на вид 26-27 лет. На нем была форменная куртка охранника.
«Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», - рассказала женщина, оказавшаяся на месте ЧП.
По ее словам, мужчину забрала скорая помощь. Также ей два раза перезванивали из полиции, но о деталях расследования она не знает.
Инцидент прокомментировали в управлении МВД по Екатеринбургу. Полицейские выехали на место и установили, что противоправные действия в отношении пострадавшего не совершались.
В начале января у входа в магазин в Красноярске прохожие обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Прибывшие на место полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти. Причину гибели человека установит судебно-медицинская экспертиза.
«По окончании лечения малолетняя не вышла из наркоза, после этого ее доставили в больницу, где, не приходя в сознание, скончалась», - указали в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего. Ход дела находится на контроле прокуратуры Пролетарского района.
Похожая история произошла в Новосибирске. Местная жительница умерла после удаления зуба у платного стоматолога. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.
Ранее в одном из роддомов Калининграда умер недоношенный ребенок. Следователи предъявили врачам обвинение в организации убийства.
По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
«В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», - добавили в ведомстве.
Во вторник, 13 февраля, на Объездной улице в Анапе загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов дома. На месте происшествия работали 70 пожарных и 22 единицы техники.
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту травмирования ребенка. Поводом стала информация о некачественном капитальном ремонте, который в 2023 году провела в одной из школ города компания «Билд».
В результате халатности подрядчика в помещении санузла обрушилась керамическая плитка. Травмы получила ученица пятого класса.
В настоящее время следственные органы по Республике Башкортостан проводят процессуальную проверку. Правоохранители установят причины произошедшего и дадут оценку действиям подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы.
Похожий случай ранее произошел в Оренбургской области.
Крыша обрушилась в спортзале одной из местных школ. В результате ЧП никто не пострадал.