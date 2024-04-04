04 апреля 2024, 21:35

В Курске начался пожар после падения обломков сбитого беспилотника

Телеканал «360»
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После падения обломков сбитого системами ПВО беспилотника в Курске начался пожар в районе Центрального рынка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

На место возгорания выехали оперативные службы. Губернатор предупредил об опасности приближения к обломкам.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», - написал глава области.

Ранее Старовойт предупредил о ракетной опасности в Курске. Он сообщил, что в городе работают системы ПВО.

Пожары Беспилотники ПВО
04 апреля 2024, 21:02
«Девочка очень ушлая». Источник — об избившей школьницу в Волгограде
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В торговом центре «Космос» в Волгограде подростки жестоко избили 11-летнюю девочку. Ее мама уже обратилась в полицию. По информации источника «360», нападавшая девочка часто ведет себя агрессивно.

«Девочка очень ушлая, постоянно приводит в подъезд разных парней, девчат, [из-за этого в доме все время] мусор, плевки, ор, крики. Она мне должна еще возместить [деньги за] замок, залепленный пластилином, и сломанный глазок. <…> Постоянные оскорбления [идут] в наш адрес», - отметил он.

Заявление в полицию о правонарушении поступило 29 марта от матери пострадавшей школьницы. Об этом «360» сообщила начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

«Сами события происходили в торговом центре 25 февраля. Участницы инцидента опрошены. Проводится проверка, также материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения», - подчеркнула она.

По данным источника «360», продавец-консультант ТЦ следила за происходящим, но не стала вмешиваться в ситуацию.

В Петербурге троих несовершеннолетних арестовали до 30 мая за ограбление школьника, который заработал миллион рублей на спортивных ставках. Им предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере.

Дети Полиция
04 апреля 2024, 19:09
Гранату заметили в припаркованной легковушке в Крылатском
Pxhere
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Предмет, похожий на гранату, заметили в каршеринговой машине, припаркованной во дворе на улице Крылатские Холмы в Москве. Об этом сообщил источник «360».

«Территория вблизи автомобиля оцеплена», - передал источник.

Ситуация спокойная. На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы. Представляет ли опасность предмет, находящийся в легковушке, - пока неизвестно. Идет проверка.

Ранее москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто. Легковушка была припаркована на Татарской улице.

Машины Москва
04 апреля 2024, 18:30
Суд избрал меру пресечения обвиняемому в мошенничестве директору компании «Мелбет»
Freepik
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Тверской районный суд Москвы рассмотрел дело генерального директора ООО «Мелофон» и владельца букмекерской фирмы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Подсудимого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда Ляпустину запретили определенные действия на один месяц и девять суток.

Ранее сторона обвинения запрашивала арест предпринимателя. Следствие подозревало подсудимого в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

По информации РБК , компания «Мелофон» - одна из крупнейших фирм, занимающихся организацией азартных игр. В прошлом году она заняла девятую строчку в рейтинговом списке букмекерских контор. В издании указали, что чистая прибыль «Мелофона» насчитывала около 3,9 миллиарда рублей.

Суд Мошенничество Приговоры Москва
04 апреля 2024, 17:17
Налоговая проверит лейбл «Рифмы и панчи» после жалобы Моргенштерна
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Федеральная налоговая служба планирует проверить лейбл Rhymes Music, который больше известен как «Рифмы и Панчи», на дробление бизнеса ради сокращения оплаты налогов. Скандал вокруг компании звукозаписи начался с жалобы рэпера Алишера Моргенштрена*, заявившего, что она обманывает артистов, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, адвокат Сергей Жорин получил множество обращений от музыкантов, которые сетовали на отсутствие обещанной лейблом прибыль.

Адвокат рассказал журналистам, что у владельцев «Рифмы и панчи» Михаила Паньшина и Рима Ясавиева в собственности еще две другие компании звукозаписи. Все три организации платят налоги по упрощенной системе налогообложения. При этом общий доход компаний за 2021 год превысил 500 миллионов рублей.

Жорин предположил, что Паньшин и Ясавиев дробят бизнес, чтобы уйти от налогов. Артисты лейбла попросили Центральный аппарат ФНС России проконтролировать дело.

Ранее в Арбитражном суде Москвы отклонили иск блогера Елены Блиновской к ФНС. Она попыталась оспорить свое наказание за налоговое правонарушение.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Налоги Музыка Бизнес Моргенштерн Шоу-бизнес

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