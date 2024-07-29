29 июля 2024, 03:59

В Курганской области 20-летний парень вытащил из огня пятерых детей

Пресс-служба МЧС
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В селе Костыгин лог Курганской области произошел пожар, в котором чуть не погибли пятеро детей. Из горящего дома их вытащил 20-летний Денис Шевцов, который присматривал за ними в отсутствие матери. Подробности сообщила пресс-служба МЧС России.

«Парень почувствовал запах дыма - горела веранда. Выход отрезал огонь: Денис выбил окно и вытащил из горящего дома детей», - сообщили в ведомстве.

Трое старших детей не пострадали, младших - четырех и пяти лет - госпитализировали. В доме был установлен пожарный извещатель, но в момент возгорания в приборе отсутствовала батарейка, отметили в МЧС. Пожар потушили на площади 22 квадратных метра.

В Ульяновске 26 июля пожарные тушили огонь в многоквартирном доме. Причиной возгорания стал самодельный самогонный аппарат.

Пожары Дети Курганская область МЧС РФ
29 июля 2024, 03:43
Незнакомка пробралась в квартиру москвичей, забывших закрыть входную дверь
Freepik
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Семейная пара в Москве не закрыла входную дверь на ночь, а утром обнаружила незнакомую женщину на своей кухне. Об этом сообщило издание «Газета.Ru».

Как рассказал хозяин квартиры Андрей, незваная гостья была в измененном состоянии и говорила сама с собой. Удивленная пара вызвала полицию в связи со случившемся, а пока ждали правоохранителей, накормили незнакомку завтраком.

«Мы проснулись от того, что дверь в квартиру хлопнула. Ей было по барабану абсолютно, она не удивилась нам. Было непонятно, употребила она что-то или страдает шизофренией. Она сама с собой разговаривала», - заявил он.

В какой-то момент женщина вышла из квартиры, а потом вернулась с детским самокатом соседей. По словам Андрея, гостья покаталась на нем и приехала обратно.

Незнакомкой оказалась жительница соседнего подъезда. Как отметил хозяин квартиры, женщина выглядела так, словно страдает от алкоголизма. У нее была поношенная одежда и не было обуви.

Когда полицейские приехали и увидели состояние визитерки, то вызвали скорую. Что произошло дальше, Андрей не знает.

Женщины Полиция Москва Квартиры
29 июля 2024, 03:01
Почти сотню человек эвакуировали с подтопленных районов Башкирии
Freepik
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Из южных районов Башкирии эвакуировали 96 человек, проживающих на подтопленных после осадков территориях. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«На контроле <…> находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях», - отметили представители министерства.

За прошедшие сутки «прибавилось пять ситуаций» в Мелеузовском, Белорецком и Салаватском районах. Всего подтопило 15 домов и 59 придомовых территорий. Также эвакуировали 96 местных жителей, из которых 29 - несовершеннолетние.

Ранее разлив реки случился в городе Туймазы в Республике Башкортостан. Сотрудники МЧС начали откачивать воду после случившегося. По данным спасателей, река вышла из берегов из-за сильных ливней в регионе.

Спасатели Башкирия МЧС РФ Реки
29 июля 2024, 02:26
В Петербурге нашли мужчину, погибшего от взрыва неизвестного предмета
РИА «Новости»
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В Петербурге нашли труп мужчины, предварительно, умершего из-за взрыва неизвестного предмета, который погибший носил с собой. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.

«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей», - написали в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее трех сестер нашли мертвыми в квартире в Петербурге. На их телах не было признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины умерли около двух недель назад. Как выяснили журналисты, двумя месяцами ранее они добровольно отказались от еды, а также состояли в секте.

Санкт-Петербург Взрывы СК РФ Россия Мужчины
29 июля 2024, 01:05
Муж МотоТани на прощании рассказал об отношении семьи к опасному увлечению байкерши
Телеканал «360»
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На похоронах погибшей в Турции МотоТани (Татьяны Озолиной) муж заявил, что семья хоть и считала ее увлечение опасным, но не препятствовала ему. Видеокадры с церемонии прощания опубликовало издание Life.ru.

«Увлечение мотоциклами мы <…> считали опасным для нее, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило ее на свободу, она стала намного счастливее», - поделился супруг Озолиной.

У Татьяны Озолиной были большие планы, которые она так и не успела осуществить. Супруг МотоТани отметил, что семье будет трудно без нее, однако он пообещал позаботиться о сыне.

Озолина погибла в Турции в ночь на 24 июля. Она каталась на мотоцикле и не справилась с управлением.

Турция Мотоциклы Семья Отношения Видео

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