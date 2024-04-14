14 апреля 2024, 21:08

В Кургане спрогнозировали уровень Тобола до 1070 см

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Уровень реки Тобол в районе Кургана может превысить уровень при наводнении в 1994 году — от девяти до 10 метров 70 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По прогнозам Росгидромета, уровень реки прогнозируют выше максимума 1994 года.

«Вода, которую сбросили с Казахстана, до Кургана еще не добралась. Она дойдет до региона в ближайшее время», - указали в сообщении.

Курганские власти вновь призвали местных жителей эвакуироваться. В области ввели режим ЧС областного масштаба.

По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтопило 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Пик паводка в Кургане спрогнозировали на 14–15 апреля.

Ранее сообщалось, что к 18:00 (16:00 по московскому времени) 14 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 556 сантиметров.

Уровень реки Тобол в районе Кургана может превысить уровень при наводнении в 1994 году - от девяти до 10 метров 70 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Наводнения Курган Паводки Курганская область Реки
14 апреля 2024, 18:53
Водитель почти час нарезал круги на перекрестке в Татарстане
Читайте нас в: Google Новости
Житель Альметьевска приехал на своем минивэне на перекресток улиц Фахретдина и Герцена и стал наворачивать по нему круги. Странное поведение привлекло внимание полицейских. Видео с места попало в распоряжение «360».

На кадрах мужчина наматывал круги на перекрестке, мешая проехать другим автомобилистам. На сигналы сотрудников полиции нарушитель не реагировал, и они попытались догнать его пешком.

Когда водителя удалось задержать, он проявил агрессию.Медики приняли решение отправить его в больницу на обследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина-водитель сбила четырех школьников в Волгограде , решивших перейти дорогу на перекрестке улиц Ополченская и Андреева. Дети получили травмы после наезда автомобиля Renault Duster, их госпитализировали.

Татарстан Водители Полиция
14 апреля 2024, 16:51
Автомобиль давил участников массовой драки в Саратове
Читайте нас в: Google Новости
В воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина в Саратове произошла драка, в которой участвовали минимум 20 человек. Об этом сообщило издание «Регион 64».

В какой-то момент в толпу въехала Lada Priora. Водитель нарезал круг по проспекту, раскидывая людей в стороны. После этого автомобиль, двигаясь задним ходом, врезался в здание кафе. Затем водитель покинул пешеходную зону.

По словам очевидцев, именно эта Priora ранним утром сбила пешехода на улице Чапаева. Пострадавшим оказался молодой человек 1998 года рождения. За рулем легковушки находился 22-летний мужчина.

Ранее в Усть-Абакане в Хакасии автомобиль ВАЗ-2114 влетел в толпу студентов , стоявших у ворот колледжа. В результате ДТП пострадали два человека.

Саратов Драки Машины Водители
14 апреля 2024, 16:43
Крупный пожар охватил склад магазина мебели в Якутске
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Пожар начался на складе магазина мебели на улице Леваневского в Якутске. Пресс-служба республиканского главка МЧС сообщила, что огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

В минувшую субботу, 13 апреля, пожар практически уничтожил пилораму в Калуге. Пламя распространилось на площади в 1500 квадратных метров, на тушение возгорания отправили 49 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Прибывшие специалисты быстро потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар начался на складе магазина мебели на улице Леваневского в Якутске.

Пресс-служба республиканского главка МЧС сообщила, что огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Ведомство опубликовало кадры полыхающего торгового центра. Пламя охватило кровлю одноэтажного помещения.

В МЧС заявили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 42 человека личного состава и восемь единиц техники.

Якутия Пожары МЧС РФ
14 апреля 2024, 15:00
Боксер Кудряшов назвал животным поджигателя его BMW в Волгодонске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Ростовской области возбудили уголовное дело после поджога автомобиля BMW X7 боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный главк МВД.

Поджог иномарки, стоявшей возле спортивного клуба, произошел накануне. По мнению Кудряшова, злоумышленник знал, где находится боксер.

По его словам, во время тренировки с улицы прибежали дети и рассказали о горящей машине. В здании были огнетушители, поэтому возгорание потушили своими силами.

Кудряшов заявил, что не знает, кто стоит за этим нападением.

«Просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит и наблюдает за новостями», - сказал спортсмен.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого.

Спортсмены Уголовное дело Поджоги Россия

Новости по теме