В Крыму задержали агента украинских спецслужб
Агента украинской военной разведки, собиравшего и передававшего информацию о российских Вооруженных силах, задержали в Крыму. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г. р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», - сообщили в спецслужбе.
Задержанный передавал информацию о местах постоянной дислокации российской армии в Крыму и Севастополе.
По словам спецслужбы, возбуждено уголовное дело о шпионаже. Агента арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В среду ФСБ предотвратила два теракта , в том числе на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».