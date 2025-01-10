В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами

«Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырех муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра», - отметили в министерстве.

Загрязнения также заметили на острове Тузла в Керченском проливе.

В общей сложности на месте происшествия работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море вылилось около 2,4 тысячи тонн мазута. На данный момент большую часть грунта с нефтепродуктами собрали и вывезли для утилизации.

Однако недавно пятна мазута зафиксировали у Фороса и Партенита. Они дрейфуют на запад. До этого выброс нефтепродуктов произошел на пляжах в Евпатории , а также на береге в Судаке.