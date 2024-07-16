В Кремле не стали комментировать сообщения о замедлении работы WhatsApp в регионах

В Красноярском крае пьяная многодетная мать избила сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство «Азелит». Об этом 360.ru сообщил отец пострадавшего ребенка Максим.

ЧП произошло в поселке Камарчага Манского района. По предварительным данным, 34-летняя женщина после побоев принудила ребенка выпить техническое средство.

«Такого [никогда] не было. Они с сыном все лето были вместе, работали, рассадой занимались. Помогал маме, полол траву, конфликтов не было у них. Конечно, не без криков, но чтобы такое… Я просто в шоке, не верю в это. Приехал и увидел, что сына тошнит. Вызвал скорую помощь, они час пока ехали, я паниковал. Думал, что просто плохо ему. Сын говорил, что ему просто горло жжет», - рассказал Максим.

Мужчина заявил, что не верит в версию, что жена могла ударить сына кочергой.

«Мне звонили и говорили, что она его ударила кочергой. Но моя кочерга из металла в два миллиметра, если ударить - сразу летальный исход», - добавил он.

Следственный комитет по региону завел дело по статье «Покушение на убийство». На допросе подозреваемая призналась, что действительно ударила 11-летнего сына кочергой, а затем налила в стакан моющее средство и заставила ребёнка его выпить. Подростка доставили в больницу.

«Подозреваемую задержали и допросили об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе ведомства.

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