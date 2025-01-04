04 января 2025, 11:44

В Красноярске подросток ударился головой о камень, катаясь на тюбинге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Несовершеннолетний получил травму головы при катании на несанкционированной горке на тюбинге в Красноярске. В пресс-службе регионального СК заявили, что начали проверку.

Юноша вместе с приятелями пошел кататься на горный склон днем 1 января. Компания выбрала для развлечения необорудованное место близ дома по проспекту Машиностроителей.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он ударился о камень», - отметили в ведомстве.

Красноярец получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь. Следователи проводят проверку по данному факту.

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после травмирования нескольких детей во время катания на ледяной горке. Следственные органы по этому факту начали производство по статье о небезопасных услугах, горка не соответствует заявленной технической документации.

Уголовное дело Дети Красноярский край
04 января 2025, 10:31
Три машины сгорели в автосервисе «Мираж» на юге Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Бирюлеве Западном утром 4 января сгорел гаражный бокс, оборудованный под автосервис. Об этом сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло в гаражных рядах на Востряковском проезде. Сообщение в спасательную службу поступило в 08:18. Открытым пламенем горел автосервис «Мираж».

Огонь охватил площадь примерно в 30 квадратных метров. Внутри гаражного бокса находились машины. В 08:56 прибывшим на вызов пожарным удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия пострадали три автомобиля.

Ранее пять автомобилей сгорели дотла в автосервисе в Хабаровском крае. Пожар бушевал на площади 600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В многоэтажном доме в центре Москвы возгорание произошло из-за взрыва батареи электросамоката. Сотрудники МЧС оперативно потушили вещи и мебель жильцов квартиры.

Пожары Машины Москва
04 января 2025, 08:27
«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт из Шарм-эль-Шейха
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пассажиров совершившего экстренную посадку рейса из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург отправят домой резервным бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Перевозчик подчеркнул, что на время ожидания вылета пассажирам предоставили все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.

«Для отправки рейса подготовили резервный борт. Отправка обратно зависит от получения разрешения», - пояснили в «Уральских авиалиниях».

Самолет, следовавший по рейсу U61876, вечером 3 января вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. Через 10 минут после взлета на борту сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж принял решение развернуться. Воздушное судно благополучно приземлилось в Египте, пострадавших нет. На борту находились 236 человек.

Уральские авиалинии Самолеты
04 января 2025, 05:00
Оренбуржцы получили удар током в местном джакузи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Посетители фитнес-центра в Оренбурге получили удар током во время плавания в бассейне и отдыха в джакузи. Пострадали взрослые и дети, сообщила пресс-служба СУ СКР по Оренбургской области.

Информация о случае в фитнес-центре появилась в соцсетях. Электрический ток ударил посетителей местного фитнес-клуба, когда они находились в джакузи и бассейне. Пострадавшим потребовалась медпомощь. Среди них - дети.

Следком организовал процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, изъял документацию и допросил сотрудников. Прокуратура Оренбургской области взяла разбирательство на контроль.

Один из пострадавших рассказал сайту 56orb.ru , что больше остальных досталось женщинам в большом бассейне. В какой-то момент всех, кто находился в воде, начало трясти, и это прошло, когда в фитнес-центре погас свет. Сотрудники вызвали скорую помощь.

В Самарской области посетители бассейна отравились хлором. Четверо детей попали в больницу, из них один находился в тяжелом состоянии.

Электричество Медицина Следственный комитет России
04 января 2025, 02:00
Россиянин умер в хаммаме в Таиланде в Новый год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель Иркутской области поехал с супругой на отдых в Таиланд в декабре. В праздничные дни он пошел в хаммам и умер, сообщил Telegram-канал Shot.

Адвокат прилетел в Паттайю из Братска. Новый год 44-летний мужчина и его жена встречали с друзьями, а 1 января он отправился в хаммам, куда ходил каждый день. Перед этим он выпил спиртное.

В хаммаме россиянину резко стало плохо и он потерял сознание. Находившийся рядом британец пытался привести его в чувство. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Супруга погибшего рассказала, что за хранение тела в больнице приходится платить ежедневно 1,3 тысячи рублей. Сейчас решается вопрос с транспортировкой россиянина на родину.

Ранее стало известно о гибели российской модели в Таиланде перед собственной свадьбой. Сильная волна смыла ее со скалы во время медитации. Позже спасатели нашли тело 24-летней россиянки в море.

Отдых Таиланд Мужчины Новый год

Новости по теме