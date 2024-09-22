22 сентября 2024, 01:50

В Красногорске пройдет панихида по погибшим при теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет в соборе в Павшиной пойме в Красногорске, там развернут церковный штаб помощи пострадавшим. Об этом сообщил настоятель собора священник Василий Лосев в беседе с РИА «Новости».

«У нас будет в 8:30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 - 11 часов», - сказал он.

Ранее кардиохирург Баграт Алекян заявил, что как минимум один пострадавший при теракте в «Крокусе» до сих пор проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. По его словам, всего туда поступило двое получивших ранения при атаке террористов. Одного уже выписали.

Теракт в Красногорске случился 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус» ворвались террористы с оружием и открыли огонь по людям, потом они подожгли помещения. Жертвами нападения стали 145 человек.

Красногорск Священники Теракт в «Крокусе»
21 сентября 2024, 23:04
Пожар на заправке вспыхнул в Ставропольском крае
Телеканал «360»
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Бензовоз загорелся на заправке в Ставропольском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным журналистов, происшествие случилось на дороге Новоселицкое - Александровское примерно в 21:30. Пламя перешло на заправку и еще на два автомобиля, припаркованных рядом с АЗС.

Пожарные уже выехали на место ЧП и тушат огонь.

Как заявил временно исполняющий обязанности Новоселицкого МО Виктор Фетисов, один человек пострадал при пожаре. Сейчас его состояние стабильное, ему оказывают помощь.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, как разгорелся огонь.

Похожая ситуация случилась в апреле в Свердловской области. Бензовоз загорелся вместе с колонкой. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Для этого привлекли 12 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. В ходе случившегося пострадал один человек.

Спасатели Пожары Свердловская область
21 сентября 2024, 19:55
«Огромная трагедия». Татьяна Бакальчук назвала погибших охранников Wildberries героями
РИА «Новости»
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В Ингушетии похоронили двоих охранников Wildberries, которые погибли в результате перестрелки у головного офиса компании в Москве. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук в Telegram-канале.

«Слов нет, чтобы выразить, насколько ужасно все происходящее, и в голове не укладывается, как такое вообще возможно в наши дни», - отметила она в видеообращении.

Покойные были настоящими героями, которые с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили сотни других людей. Wildberries сделает все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали заботу.

«Гибель ребят - это огромная трагедия, не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании, для меня лично. <…> Их семьи - это теперь наши семьи. <…> Еще раз примите мои самые искренние глубочайшие соболезнования», - сказала Бакальчук.

Тысячи жителей Ингушетии встретили тела погибших охранников минувшей ночью. Виновными по делу о стрельбе у офиса Wildberries признали 13 человек. Суд назначил фигурантам административный арест на срок до 15 суток.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
21 сентября 2024, 19:37
Такси «раздавило» мотоцикл в Москве
Телеканал «360»
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Таксист и мотоциклист не поделили дорогу на проспекте Мира в  Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Водитель мотоцикла находится в карете скорой», - рассказал источник.

На снимке с места происшествия, оказавшемся в распоряжении 360.ru, видно, что мотоцикл Honda оказался под такси марки BMW. Причины столкновения неизвестны. В результате никто не пострадал.

В этот день в столице проходил фестиваль «Закрытие мотосезона - 2024». В связи с этим в городе ограничили движение на внешней стороне Садового кольца и изменили движение общественного транспорта.

Накануне мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юге Москвы. От удара байкера отбросило на несколько метров.

Мотоциклы Дороги Такси Водители BMW Москва
21 сентября 2024, 05:55
Глава Краснодарского края Перепелин заявил об атаке беспилотников в Тихорецке
Unsplash
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В Тихорецке Краснодарского края произошла атака беспилотников. Об этом сообщил глава региона Анатолий Перепелин в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители! В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность!» - написал он.

Беспилотники Краснодарский край

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