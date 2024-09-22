В Красногорске пройдет панихида по погибшим при теракте в «Крокусе»

«У нас будет в 8:30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 - 11 часов», - сказал он.

Ранее кардиохирург Баграт Алекян заявил, что как минимум один пострадавший при теракте в «Крокусе» до сих пор проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. По его словам, всего туда поступило двое получивших ранения при атаке террористов. Одного уже выписали.

Теракт в Красногорске случился 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус» ворвались террористы с оружием и открыли огонь по людям, потом они подожгли помещения. Жертвами нападения стали 145 человек.