12 декабря 2024, 11:44

В Котельниках установили личности всех участниц жестокого избиения школьницы

Global Look Press
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В Котельниках установили личности школьниц, которые жестоко избили одноклассницу в туалете. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

«Личности всех участниц конфликта установлены, ведется проверка правоохранительными органами. Пострадавшая девушка сейчас находится в детском центре Рошаля», - уточнили в министерстве.

ГСУ СК по Подмосковью возбудил уголовное дело по факту случившегося.

«Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал», - заявили в СК.

Несколько девочек напали на сверстницу в туалете школы № 2 в Котельниках накануне. Они избили одноклассницу до потери сознания. Мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

При этом обидчицы до сих пор угрожают ребенку и пишут ей гневные сообщения, возмутилась Нина. По ее словам, школьница оказалась не единственной жертвой - подростки избили другую девочку и заставили ее раздеться на улице.

Избиения Котельники
12 декабря 2024, 12:26
«Умерли на руках». Глава центра реабилитации в Волгограде обвинила соседей в травле птиц
Freepik
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В Красноармейском районе Волгограда в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров» неизвестные отравили пернатых. Руководитель учреждения Алина Ерина в беседе с 360.ru допустила, что это могли сделать соседи.

«У нас идет уже многолетняя травля со стороны соседей. Это на протяжении девяти, практически уже 10 лет происходит, то есть когда еще животных здесь и не было. Центр реабилитации здесь находится четыре года», - рассказала Ерина.

По словам Алины, все началось с покупки дома ее родителями в частном секторе Красноармейского района. Оказалось, это жилье очень хотели приобрести соседи: женщина-адвокат, ее безработный муж и сын - будущий юрист.

«Полгода они пытались признать недееспособным продавца, признать незаконной сделку о продаже. Не получилось ничего. Родителям моим советовали вещи даже не раскладывать. Потом, когда уже родители вступили в права наследования, они стали травить: вызывали полицию, <…> писали жалобы в администрацию», - вспомнила Ерина.

Соседи взялись за птиц С прошлого года соседи переключились с родителей Алины на ее центр реабилитации диких животных. Ерина заподозрила их сына в том, что он проник на территорию центра и попытался выгнать орланов.

Накануне Ерина повезла лебедя на рентген, а когда вернулась, обнаружила в вольере отравленных птиц.

«Я вижу, что у меня мертвый аист лежит, и чайки при смерти. <…> Стали колоть преднизолон, чтобы снять отек, потому что жуткий отек глотки пошел, как анафилактический шок. Я пыталась дать полисорб, чтобы отравление снять, просто настолько было все плохо, что они даже не могли глотать. К сожалению, все чайки умерли буквально на руках», - рассказала собеседница 360.ru.

Руководитель центра обратилась в полицию, правоохранители все зафиксировали. Также Алина договорилась с ветврачом о вскрытии.

В конце ноября жители Ивантеевки пожаловались на догхантеров , которые придумали новый способ расправы над питомцами. Теперь злоумышленники распыляют неизвестный химикат на собачьих площадках.

Птицы Животные
12 декабря 2024, 09:23
Россиянка решилась исправить нос и умерла через полтора часа после начала операции
Freepik
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Жительница Махачкалы, решившая исправить носовую перегородку, скончалась во время операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Септопластику проводили под общим наркозом в частной клинике «Авиценна». В назначенный день женщина пришла на операцию.

Врач ввел ей анестезию, но через две минуты у пациентки резко упали пульс и давление. Доктор и ассистент сразу же вызвали скорую помощь и начали реанимацию.

«Спустя 1,5 часа пришлось констатировать смерть», - сообщил источник Mash.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как отметил Mash, обратился в полицию с заявлением на врачей отец погибшей - хирург с 30-летним стажем.

Ранее петербурженка умерла после липосакции. Женщина почувствовала себя плохо еще в клинике и потеряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти петербурженку не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Как рассказывал муж скончавшейся, у нее не было никаких противопоказаний к процедуре.

Уголовное дело Врачи
11 декабря 2024, 11:58
В Башкирии опрокинулась фура с пивом. Десятки банок хмельного усыпали дорогу
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В Башкирии фура с пивом попала в ДТП. Грузовик вылетел с трассы, на дороге оказались десятки банок с алкоголем, сообщил Telegram-канал Shot.

«Банки с пенным разбросаны по всей трассе Уфа - Самара», - написали авторы поста.

Фура врезалась в отбойник и вылетела с дороги рядом с селом Кандры. Из-за сильного удара машина опрокинулась. Местные жители утащили домой по несколько ящиков хмельного напитка.

Накануне в Тюмени произошло две аварии с участием автобусов. Всего в ДТП пострадали пять человек. Два автобуса столкнулись на улице Пермякова, еще один врезался в опору ЛЭП на улице Созидателей. Четверых пострадавших госпитализировали.

Башкирия ДТП Дороги Пиво
11 декабря 2024, 11:55
Министр культуры Мордовии попала в аварию, водитель погиб
РИА «Новости»
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Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в аварию, ее госпитализировали. Водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.

ДТП случилось на трассе М-5 в районе Атюрьева.

«Возвращались из командировки в Рязань. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким. Окажем семье всю необходимую поддержку», - написал Здунов.

По его словам, врачи делают все возможное для спасения жизни Баулиной. Власти разбираются в причинах случившегося.

Накануне в Москве столкнулись Toyota и Skoda. У первой иномарки были дипломатические номера. Водитель этого авто пострадал.

ДТП Водители

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