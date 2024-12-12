В Котельниках установили личности всех участниц жестокого избиения школьницы

В Красноармейском районе Волгограда в центре реабилитации диких животных «Птичий Остров» неизвестные отравили пернатых. Руководитель учреждения Алина Ерина в беседе с 360.ru допустила, что это могли сделать соседи.

«У нас идет уже многолетняя травля со стороны соседей. Это на протяжении девяти, практически уже 10 лет происходит, то есть когда еще животных здесь и не было. Центр реабилитации здесь находится четыре года», - рассказала Ерина.

По словам Алины, все началось с покупки дома ее родителями в частном секторе Красноармейского района. Оказалось, это жилье очень хотели приобрести соседи: женщина-адвокат, ее безработный муж и сын - будущий юрист.

«Полгода они пытались признать недееспособным продавца, признать незаконной сделку о продаже. Не получилось ничего. Родителям моим советовали вещи даже не раскладывать. Потом, когда уже родители вступили в права наследования, они стали травить: вызывали полицию, <…> писали жалобы в администрацию», - вспомнила Ерина.

Соседи взялись за птиц С прошлого года соседи переключились с родителей Алины на ее центр реабилитации диких животных. Ерина заподозрила их сына в том, что он проник на территорию центра и попытался выгнать орланов.

Накануне Ерина повезла лебедя на рентген, а когда вернулась, обнаружила в вольере отравленных птиц.

«Я вижу, что у меня мертвый аист лежит, и чайки при смерти. <…> Стали колоть преднизолон, чтобы снять отек, потому что жуткий отек глотки пошел, как анафилактический шок. Я пыталась дать полисорб, чтобы отравление снять, просто настолько было все плохо, что они даже не могли глотать. К сожалению, все чайки умерли буквально на руках», - рассказала собеседница 360.ru.

Руководитель центра обратилась в полицию, правоохранители все зафиксировали. Также Алина договорилась с ветврачом о вскрытии.

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