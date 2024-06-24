24 июня 2024, 22:11

В Костроме умер заразившийся ботулизмом мужчина

РИА «Новости»
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В Костромской области молодой человек умер от ботулизма после употребления готового блюда. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Речь идет о жителе Костромской области, который навещал своих родственников в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня, где и купил опасный продукт.

«За столом у родственников [он] употреблял приобретенный готовый салат „Лобио“», - отметили в ведомстве.

Молодой человек, которому был 21 год, вызвал скорую по возвращении домой, 16 числа. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации.

Госпитализация в областную больницу, реанимационные действия и подключение к ИВЛ, также специальная антитоксическая сыворотка не помогли спасти ему жизнь.

По мнению медиков, причиной смерти стало то, что он вовремя не обратился за помощью.

Ранее вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.

Здравоохранение Больницы Скорая помощь Мужчины Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 21:58
Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение во Фрязине
РИА «Новости»
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Пожарные ликвидировали открытый огонь во Фрязине в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

Россия Фрязино Москва
24 июня 2024, 21:44
Сгоревшее здание во Фрязине сдавали арендаторам
Телеканал «360»
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Сгоревшее девятиэтажное здание во Фрязине собственник сдавал арендаторам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам», - отметили в ведомстве.

Проверкой и правовой оценкой соблюдения арендаторами и собственником требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности помещений сгоревшего сооружения займется Щелковская городская прокуратура.

По словам одного из арендаторов, в здании, предположительно, отсутствовали системы противопожарной безопасности.

В результате ЧП погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Пожары Фрязино
24 июня 2024, 21:43
«Есть положительная динамика». Воробьев навестил пострадавших при пожаре во Фрязине
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Губернатор Московской области посетил Центральную городскую больницу, где находятся пострадавшие при пожаре во Фрязине. Состояние одного из раненых оценили как тяжелое, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», - подчеркнул губернатор.

Также в медучреждении находится еще один пострадавший. У него поднялось артериальное давление, добавил Воробьев.

«Пообщались с его братом - в момент пожара их мама была в здании», - написал глава Подмосковья.

О судьбе женщины пока ничего неизвестно. Оперштаб работает и делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить сведения близким пострадавших, отметил губернатор.

Крупный пожар во Фрязине локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны - они спровоцировали взрывы , заявил ранее Воробьев.

Пожары Больницы Андрей Воробьев Врачи Фрязино
24 июня 2024, 21:42
Датчиков не было. Владелец фирмы рассказал о пожаре во Фрязине
Freepik
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В пострадавшем от пожара во Фрязине девятиэтажном здании не было датчиков пожарной безопасности. Об этом в интервью 360.ru рассказал владелец компании «Экспрестехсервис» Авет Маилян, арендовавший там помещение.

По его словам, офис расположен на третьем этаже, и информация о том, что именно там началось возгорание не соответствует действительности. Пожар возник на шестом этаже. Как только появился запах дыма, все покинули свои офисы, расположенные на третьем этаже. Сотрудники его компании находились в здании, но они эвакуировались, предварительно закрыв окна и выключив свет.

Также бизнесмен отметил, что в здании отсутствовали датчики пожарной безопасности.

«По крайней мере, я о них не знаю. В нашей комнате их нет. Где-то, возможно, они есть. Я не могу отвечать за все здание. Есть управляющая компания, которая, я думаю, в курсе этих дел <…> Но она передала свои дела кому-то другому <…> Собственник здания объявлен банкротом, назначен новый управляющий. В этом нужно разбираться», - рассказал владелец компании.

По его наблюдениям, огонь долгое время двигался вверх.

«Сначала горел именно шестой этаж. Я видел, как полопались от жара стекла на седьмом [этаже]. Огонь перекинулся туда <…> То, что говорили, что там были какие-то хлопки, а потом начался пожар, - это не так. Хлопки - это были лопающиеся стекла. Потом было пламя, баллончики, видимо, взрывались, дезодоранты. Один был большой взрыв. Возможно, [взорвался] газовый баллон. Это было где-то в середине здания. Никаких предварительных взрывов я не слышал», - подытожил он.

Ранее арендатор двух помещений в этом здании рассказал 360.ru , что в нем, видимо, не было противопожарных систем.

Пожары Взрывы Интервью Фрязино

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