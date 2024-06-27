27 июня 2024, 04:48

В Коми ввели режим ЧС после аварии на железной дороге

РИА «Новости»
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В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации после схода с рельсов поезда, следовавшего маршрутом Воркута — Новороссийск. Указ главы республики Владимира Уйбы опубликовали на сайте правительства региона.

В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации после схода с рельсов поезда, следовавшего маршрутом Воркута - Новороссийск. Указ главы республики Владимира Уйбы опубликовали на сайте правительства региона.

«Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения <…> режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», - подчеркнул в своем указе Уйба.

Ранее Уйба рассказал о числе пострадавших при ЧП и сообщил, что состояние троих пассажиров поезда медики оценили как тяжелое.

Авария произошла на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на этом участке приостановили.

Дороги Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 05:24
Стало известно, когда водитель упавшей с парковки BMW поменял имя
Freepik
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Водитель BMW, который вылетел с третьего этажа парковки ТЦ в Краснодаре, менял имя в студенческое время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на близкого друга автомобилиста.

«Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас - Рафаэль», - сказал он.

Происшествие случилось 25 июня. Водитель на BMW упал с многоуровневой парковки торгового центра на улице Володи Головатого. Внутри машины находились 37-летний шофер, женщина и мальчик. Все трое получили несовместимые с жизнью травмы и умерли на месте.

Накануне в СМИ появилась информация, что водитель менял имя. Это могло указывать на то, что Аракельян представлялся другим человеком, но теперь выяснилось, что смена данных произошла задолго до происшествия. Также погибший был владельцем центра по лечению нарко- и алкозависимых.

Краснодар Машины Водители BMW
27 июня 2024, 00:57
«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся
Freepik
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Тринадцать жителей Курска получили острую кишечную инфекцию после посещения одного из общепитов города. Массовое отравление спровоцировал бар «Суши кинг». Пострадавшие пожаловались на высокую температуру, боли в животе, диарею, а также обмороки и судороги. Подробностями протекания болезни некоторые из посетителей поделились в беседе с 360.ru.

Судороги и обморок По словам пострадавшей Натальи, после трапезы в заведении у нее заболел живот. Это произошло не сразу, первые симптомы проявились ночью.

«У меня была температура, сначала она была небольшая <…> 37 - она поднималась. Озноб начался. <…> Потом началась тошнота, рвота», - рассказала Наталья.

Когда температура поднялась до 38,5, она позвонила в больницу. Однако от госпитализации решила отказаться - понадеялась на таблетки. Одно из лекарств немного облегчило состояние, но тошнота никуда не ушла. Через некоторое время самочувствие резко ухудшилось.

«Пошла в туалет. Выхожу, чувствую, что мне плохо, говорю об этом маме. Как она мне сказала, дальше я упала в обморок и у меня были судороги. Ну, а дальше уже мама скорую вызвала, меня забрали», - поделилась собеседница.

Врачи диагностировали Наталье острое кишечное отравление. Сейчас она до сих пор в больнице, врачи занимаются лечением пациентки. В будущем женщина намерена обратиться в правоохранительные органы из-за сложившейся ситуации.

«Чувствовала себя очень плохо» Похожие симптомы были и у пострадавшего Николая. Он пожаловался на высокую температуру, острую боль в животе и диарею. В «Суши кинг» мужчина заказал угорь в сливочном соусе.

Также из-за трапезы отравилась жена Николая, но она отказалась от госпитализации. До происшествия пара постоянно заказывала блюда в этом заведении и не сталкивалась с проблемами. Пострадавший, как и Наталья, тоже собирается обратиться в соответствующие органы из-за случившегося.

Другая отравившаяся - Елена - тоже рассказала 360.ru о своем негативном опыте. Она купила роллы в «Суши кинг», а на следующий день почувствовала недомогание.

«Я лечилась обычными таблетками <…> Потом что-то пошло не так, вызвала скорую и легла в больницу. Тут меня хорошо лечат. В первые два дня плохо себя чувствовала очень, обезвоживание было большое, сильное отравление», - поделилась Елена.

О происшествии в «Суши кинг» стало известно 26 июня. По последним данным, там отравились 13 человек. В ресторане использовали несертифицированное филе цыпленка. Владелец заведения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за подобных нарушений. По информации Россельхознадзора, специалисты нашли в филе курицы сальмонеллу.

Еда Больницы Врачи Женщины Мужчины Продукты Рестораны
27 июня 2024, 00:38
Появилось видео, как спасатели вытаскивают пассажиров из сошедшего с рельсов поезда в Коми
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС прибыли на место схода с рельсов вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Видео с их работой по оказанию помощи пострадавшим пассажирам опубликовала пресс-служба министерства.

Сотрудники МЧС прибыли на место схода с рельсов вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск. Видео с их работой по оказанию помощи пострадавшим пассажирам опубликовала пресс-служба министерства.

На кадрах видно, как спасатели помогают людям покинуть вагоны и передают их врачам скорой помощи.

МЧС России по Республике Коми организовало работу горячей линии. Ее телефон: 8 (82-12) 29-99-99. Также узнать о задержках поездов, вызванных ЧП, можно по горячей линии РЖД: 8 (800) 775-0000 Глава республики Владимир Уйба ранее сообщил, что в результате происшествия пострадали 20 человек. Состояние троих пациентов медики оценили как тяжелое.

Спасатели МЧС РФ Видео Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 00:29
Рабочий разбился насмерть на стройке в Москве
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Рабочий субподрядной организации упал с высоты на строительном объекте в Огородном проезде. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

По данным правоохранителей, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

«Останкинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - заявили в публикации прокуратуры.

Похожее происшествие случилось в апреле. Московский рабочий упал с высоты на объекте, расположенном на улице Нижние Мневники. Как отметили в столичной прокуратуре, он скончался на месте.

Еще один рабочий в Москве на стройке упал в котлован глубиной 10 метров. По неуточненным данным, он потерял сознание после падения.

Работа Мужчины Москва

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