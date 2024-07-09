В Коми мемориальная плита насмерть придавила 7-летнюю девочку
Семилетняя девочка погибла после падения на нее мемориальной плиты в населенном пункте Прилузского района в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.
«Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия», - уточнили в СК.
По данным следствия, в ходе возведения объекта ответственные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю над соблюдением требований безопасности.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Ранее в Челябинской области погибла девятилетняя девочка после того, как на туристическую палатку, в которой она находилась, упало дерево.