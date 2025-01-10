В Керченском проливе отсыпят дорогу к кормовой части танкера «Волгонефть-239»

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Насыпь нужна, чтобы начать уборку нефтепродуктов, вытекающих из кормовой части танкера.

«Работу ведут параллельно с теми действиями, которые предпринимают по локализации загрязнения со стороны моря», - уточнили в оперштабе Кубани.

Для организации насыпи задействовали гусеничный экскаватор, к которому непрерывно подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги. По информации оперштаба, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В Черном море обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Утром 10 января специалисты нашли пятно мазута площадью примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Для сбора нефтепродуктов привлекли пять судов с оборудованием и спецтехникой.