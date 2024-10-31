В Казани курьер начал сталкерить клиентку, отказавшую ему в свидании

По его информации, жительница столицы Татарстана получила от курьера доставку из интернет-магазина. После этого она стала получать от него приглашения сходить на свидание, но ответила отказом и заблокировала.

Однако молодой человек на этом не успокоился и создал страницу на сайте интим-услуг, после чего анонимно прислал своей жертве скриншот. Девушка обратилась к адвокату, и вместе они добились удаления аккаунта. Кроме того, техподдержка интернет-магазина пообещала разобраться в ситуации. На сталкера хотят подать заявление в полицию.

Ранее юрист Андрей Некрасов предложил наказывать сталкеров не только штрафами, но и судимостью с постановкой на учет.