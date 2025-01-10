В Казани девушка погибла во время катания на привязанной к авто ватрушке

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В службу «112» 8 января поступило сообщении о гибели девушки, которая погибла, якобы врезавшись в столб забора. Сотрудники ГИБДД не нашли следов крови и пришли к выводу, что полученная информация не соответствует действительности.

«Биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 километра от места предположительной гибели девушки», - сообщили в МВД.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девушка каталась на ватрушке, привязанной к задней части автомобиля. Вопреки ПДД, водитель вез пассажира вне кабины. Владелицей авто оказалась подруга погибшей. Правоохранители завели уголовное дело, обвиняемая признала свою вину.

Врач-травматолог Александр Аржаков посоветовал кататься с горки только на ледянке или санях, сидя вперед ногами. В такой позе легче сохранить равновесие и избежать падения.