В Кашире обнаружили «собачий концлагерь» в одном из частных домов

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Активистка показала видео встречи с хозяйкой собак, которая появилась вместе с истощенным и неухоженным породистым животным. Волонтер попросила продать ей собака, расплакавшись от увиденного.

«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», - ответила ей хозяйка животного.

По данным издания, волонтеры уже обратились в полицию.

В феврале этого года зоозащитники обнаружили тела чипированных собак , убитых изощренных образом недалеко от хутора Курбацкий под Анапой.