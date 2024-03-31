31 марта 2024, 01:24

В Кашире обнаружили «собачий концлагерь» в одном из частных домов

РИА «Новости»
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В Кашире зоозащитники обнаружили около десятка истощенных породистых собак в одном из частных домов. Животные находятся в критическом состоянии, почти на грани смерти, но хозяйка питомцев отказалась их даже продать, сообщил Пятый канал со ссылкой на одного из волонтеров.

Активистка показала видео встречи с хозяйкой собак, которая появилась вместе с истощенным и неухоженным породистым животным. Волонтер попросила продать ей собака, расплакавшись от увиденного.

«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», - ответила ей хозяйка животного.

По данным издания, волонтеры уже обратились в полицию.

В феврале этого года зоозащитники обнаружили тела чипированных собак , убитых изощренных образом недалеко от хутора Курбацкий под Анапой.

Волонтеры Собаки Россия Полиция Кашира
31 марта 2024, 01:21
Пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву
РИА «Новости»
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Пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажирка рейса Тбилиси - Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что перед взлетом женщина выпила много алкоголя, а потом решила устроить себе веселье на самолете. В поле зрения пассажирки попал один из попутчиков, которому она решила станцевать стриптиз.

После этого испуганного соседа пришлось временно пересадить в кабину бортпроводников. По прилете в Москву дебоширку встретили полицейские, которые доставили ее в отделение полиции.

Несколько дней назад авиалайнер компании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы в Стамбул, пришлось вернуть в аэропорт Внуково из-за танцев неадекватного пассажира на борту.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке лежит бомба.

Женщины Самолеты Полиция Москва
30 марта 2024, 23:32
В Ленобласти задержали сварщика за неуместный комментарий о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Полиция задержала жителя Тихвинского района Ленинградской области за комментарий со смайликом под сообщением о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила «Фонтанка».

Полицейские обнаружили в группе «ВКонтакте» «Подслушано |Тихвин» комментарий со смайликами, содержащий признаки оправдания терроризма, под одним из постов о нападении террористов на концертную площадку в Красногорске.

Личность подписчика, сообщение которого сочли «умаляющим ценность человеческой жизни», быстро выяснили. Им оказался 26-летний уроженец Башкортостана, который живет и работает сварщиком в Тихвине.

По предварительной информации, мужчина признал вину, заявил, что раскаивается. Свои слова объяснил тем, что хотел снизить излишнюю эмоциональность других подписчиков.

Задержанного отпустили под обязательство о явке, уголовное дело пока не возбудили.

Ранее петербургский суд арестовал до 26 мая гражданина Таджикистана Баходура Зухурова , подозреваемого в оправдании терроризма. Он опубликовал сомнительные комментарии в Telegram-чате.

Задержания Ленинградская область Терроризм Соцсети Полиция Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:10
Пожилая пациентка хосписа в Иванове упала в шахту лифта
Unsplash
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Пожилая женщина в Иванове упала в шахту лифта с третьего этажа и приземлилась на кабину. Спасатели подняли пострадавшую и передали медикам, сообщило ГУ МЧС России по Ивановской области.

Экстренные службы вызвали в здание на улице Инженерной, 16 в 14:20. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа на кабину в шахте лифта. К началу спасательной операции она находилась в сознании и могла говорить.

Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда достали пенсионерку из шахты, зафиксировали на спинальном щите и передали скорой помощи. Женщину увезли в областную больницу.

Падение произошло в частном хосписе. Причину, по которой кабина не доехала до третьего этажа, выяснят специалисты.

Прокуратура Ивановской области опросила других пациентов и начала проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья при оказании услуг.

В Москве на строительной площадке рабочий при обслуживании строительного подъемника упал с высоты 10 этажей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пенсионеры МЧС РФ
30 марта 2024, 21:38
Легковушка и «Газель» столкнулись на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Троицком административном округе Москвы, на 82-м километре Варшавского шоссе. Погибли два человека, сообщил источник «360».

«Информация о ДТП поступила в оперативные службы в 19:39. Предварительно известно о двух погибших - 30-летнем мужчине и 24-летней девушке», - отметил он.

Водитель «Газели» отказался от госпитализации. На месте сейчас работают полицейские и врачи скорой помощи. Движение в сторону Москвы затруднено. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее автомобили Lada и «Газель» устроили смертельную аварию на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП погибла женщина.

ДТП Врачи Москва

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