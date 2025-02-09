В Карелии молодая мать погибла в душе из-за телефона

Из-за севшего на мель у сахалинского побережья китайского грузового корабля в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. В своем Telegram-канале.

Он отметил, что водолазы пока не могут приблизиться к судну из-за шторма. По его словам, разлива топлива не произошло, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», - подчеркнул глава региона.

В эфире Россия 24 Лимаренко рассказал о ситуации. Судно стояло на погрузке угля, но начался шторм. Капитан планировал выйти открытое море, но не справился с управлением, и корабль выбросило на мель.

«С экипажем все благополучно, никакой помощи не нужно: вода, пища, тепло - все есть.

Ранее в Сети появилась информация, что на борту грузового судна находится примерно 1000 тонн угля. Экстренные службы подготовили два буксира, чтобы помочь морякам.