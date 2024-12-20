В изоляторе для дезертиров в Якутии произошел смертельный пожар

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«В ночь с 19 по 20 декабря в 02:00 по местному времени зафиксирован пожар в Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», - сообщил представитель военного комиссариата.

Семь арестантов попали в больницу с отравлением дымом. Еще пятеро погибли, их личности устанавливаются. К месту происшествия выехали представители профильных служб, которым предстоит выяснить причину возгорания.

В Мичуринском муниципальном округе в Тамбовской области 19 декабря произошел крупный пожар из-за атаки беспилотником. Огнеборцы локализовали его на площади 105 квадратных метров.