20 декабря 2024, 04:15

В изоляторе для дезертиров в Якутии произошел смертельный пожар

РИА «Новости»
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В Якутске произошел пожар в изоляторе для военнослужащих. Пять человек погибли, еще семерым потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба оперштаба Республики Саха (Якутии).

«В ночь с 19 по 20 декабря в 02:00 по местному времени зафиксирован пожар в Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», - сообщил представитель военного комиссариата.

Семь арестантов попали в больницу с отравлением дымом. Еще пятеро погибли, их личности устанавливаются. К месту происшествия выехали представители профильных служб, которым предстоит выяснить причину возгорания.

В Мичуринском муниципальном округе в Тамбовской области 19 декабря произошел крупный пожар из-за атаки беспилотником. Огнеборцы локализовали его на площади 105 квадратных метров.

Якутия Пожары Военные СИЗО
20 декабря 2024, 04:08
Собака напала на школьницу в Челябинске
Freepik
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В Челябинске собака покусала 10-летнюю девочку, которая проходила мимо стоянки на пути из школы домой. Об этом сообщило издание 74.ru со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, все произошло на улице Агалакова, недалеко от школы № 51. Ее дочь шла по тротуару, причем никак не привлекала внимание собак, не махала руками.

«Но собака все-таки выбежала и набросилась на нее, укусила за ногу, порвала колготки», - уточнила она.

Ребенка спасли двое мужчин, отпугнувшие пса. Девочке придется пройти курс прививок от бешенства.

Женщина пояснила, что есть еще один путь - пройти около гаражей, но там намного больше собак. По этой причине она запретила дочери там ходить. По ее словам, на стоянке живут несколько агрессивных псов, которых служба отлова не забирает. Местные жители не раз жаловались, что собаки выбегали и нападали на прохожих.

Ранее дерматовенеролог Роман Иванов предупредил, что лекарства от бешенства не существует, поэтому обезопасить себя можно только за счет прививки.

Дети Челябинская область Школы Собаки Челябинск
19 декабря 2024, 21:50
Студент устроил салют в банке в Балашихе по заданию украинских кураторов
Телеканал «360»
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Парень поджег установку из 49 залпов салюта в отделении банка в Балашихе. После задержания он признался, что действовал по заданию украинских кураторов, сообщил источник 360.ru.

Судя по кадрам, юноша покойно зашел в помещение, в этот момент у него в руках была установку салюта. Парень ее поджег и поспешил уйти, его попытался остановить один из сотрудников банка.

В результате запуска салюта произошло возгорание, его быстро потушили. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний парень. Жителя Балашихи задержали.

Выяснилось, что молодой человек является студентом Московского политехнического университета. Сейчас он находится в академическом отпуске. Постоянного места работы у него нет.

По словам юноши, с ним связались «сотрудники ФСБ» с Украины. По их указанию он совершил поджог в отделении банка. Также студент перечислил западным кураторам 600 тысяч рублей.

В ноябре в Санкт-Петербурге задержали диверсанта , пытавшегося поджечь авиатехнику. Украинских кураторы пообещали ему денежное вознаграждение.

Банки Балашиха Студенты
19 декабря 2024, 21:37
Пять человек пострадали в ДТП с перевернутым автобусом в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске в аварии с автобусом, перевозившем детскую команду по плаванию, пострадали четверо детей и один взрослый, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Авария произошла на 69-м километре трассы Миасс - Карабаш - Кыштым. Водитель автобуса не справился с управлением из-за снегопада. Автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

По предварительной информации, четверо детей и взрослый получили травмы различной степени тяжести. На место прибыли три бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где их осмотрели медики. После этого их выписали на лечение в амбулаторных условиях.

«Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия. Кроме того, они проверят документы, касающиеся организации перевозки несовершеннолетних, а также технического состояния транспортного средства.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус.

Спортсмены Уголовное дело Дети Челябинская область ДТП Автобусы Челябинск Следственный комитет России
19 декабря 2024, 19:46
Двух ростовских подростков заключили под стражу за поджог электровоза
РИА «Новости»
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В Ростове-на-Дону двух подростков арестовали за поджог электровоза. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке - домашний арест», - уточнили в ведомстве.

Трое несовершеннолетних 14 декабря подожгли электровоз, который стоял на четвертом пути станции Ростов Товарный в городе Ростове-на-Дону. Подростки во время допроса у следователя признались в содеянном.

Ранее житель Санкт-Петербурга попытался поджечь расположенный в Центральном районе города военкомат при помощи коктейля Молотова. Позже мужчина признался, что действовал по указанию кураторов.

Поджоги Следственный комитет России

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