30 ноября 2024, 01:45

В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида

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Полиция задержала мужчину, избившего свою 17-летнюю дочь в Иркутске. Он выбросил подростка из окна, сообщила Lenta.ru.

Предварительно, агрессор - гражданин Узбекистана. В его семье воспитывается еще семеро детей. Мужчина поссорился с дочерью из-за ее внешнего вида, несколько раз ударил ее, а затем бросил в окно. Семья живет на четвертом этаже.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики диагностировали у несовершеннолетней черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее москвич выбросил из окна жену и ребенка, женщина и младенец скончались на месте. Мужчину задержала полиция.

Уголовное дело Семья Отношения Полиция
29 ноября 2024, 23:51
Ребенок чудом отскочил. Момент жуткой аварии в Жуковском попал на видео
Телеканал «360»
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Водитель Škoda врезался в здание торгового центра в Жуковском. Машина едва не сбила маленького ребенка, момент аварии попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

ДТП произошло вечером в четверг, 28 ноября. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением на скользкой трассе. Судя по кадрам, автомобиль занесло на большой скорости.

Машина вылетела с дороги на тротуар, где шла семья с маленьким ребенком - он чудом успел отскочить в сторону вместе с матерью.

Отца семейства, который находился в метре от женщины, Škoda ударила бампером. Пострадавшие покинули место происшествия до приезда полиции и скорой помощи.

Позднее мужчина обратился за помощью к медикам. В госпитале ему поставили диагноз - ушибы головы и грудной клетки. По факту происшествия местное управление Госавтоинспекции начало проверку.

Ранее появились первые кадры с места смертельного ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве. По сообщению источника 360.ru, в результате этой аварии один из водителей погиб.

Дети ДТП Видео Жуковский Водители
29 ноября 2024, 17:36
Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек
Пресс-служба МЧС
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Взрыв газа прогремел в жилом доме в ингушском поселке Пседах. В результате пострадали четыре человека, один взрослый житель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Среди пострадавших есть трое детей, всех раненых доставили в больницу. Пожара после взрыва не было. В поисково-спасательной операции на месте ЧП участвовали три специалиста и одна единица техники.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. По информации МЧС, общая площадь дома составляла 156 квадратных метров.

Ранее бытовой газ взорвался в квартире пятиэтажки в Сызрани, в результате ЧП пострадал один человек. Взрывная волна была такой силы, что снесла стену между квартирами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ингушетия Газ МЧС РФ Взрывы
29 ноября 2024, 16:02
Москвич пожаловался на квартирных рейдеров. Под удар едва не попали его пожилые родители
Телеканал «360»
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Жителей одного из многоквартирных домов в центре Москве вот уже несколько лет терроризируют рейдеры. Об их попытках отжимать жилье, в беседе с 360.ru рассказал сын пожилой пары, которая также подверглась нападкам злоумышленников.

По его словам, семья злоумышленников, которая не дает жизни нескольким жильцам в доме его родителей, занимается скупкой долей в квартирах или комнат с 2003 года. За это время от их действий пострадало немало людей, добавил он.

Что касается конкретно родителей мужчины - они живут в пятикомнатной квартире, где самая маленькая из комнат принадлежит этим людям.

«И у моих родителей тоже пытаются отжать комнаты, и уже одну квартиру прямо на этаже сверху отжали у пожилой женщины. Они эту квартиру купили за 11 миллионов, когда она стоила 70, а эту бедную бабушку доводили, даже собаку натравливали. И она съехала. Они даже якобы дали ей денег на быстрый переезд. Со слов родственников», - пояснил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к вопросу о ситуации его отца и матери, мужчина добавил, что издевательства и попытки сжить со стороны соседей удалось задокументировать не сразу. В противном случае, возможно, на них можно было бы повлиять раннее.

«Мы поздно это установили, я тогда там уже не жил. И он (один из членов семьи, которую винит в рейдерстве собеседник 360.ru, - прим. ред.) там постоянно был. И камеры было тяжело установить. Но выбрали время, когда он, видимо, ездил отдыхать. Установили камеры. И смогли снять происходящее. Он там и газ оставляет включенным», - посетовал москвич.

360.ru удалось поговорить и во второй стороной конфликта. Мужчина, которого обвинили в попытке захвата комнат, при этом заверил, что в этой квартире не появляется уже семь лет. По его словам, все истории про выселение - выдумки.

Также он подчеркнул, что развелся с бывшей женой и не знает, могла ли она кого-то заселять в квартиру, о которой идет речь.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее продать ее пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей и передать деньги женщине-курьеру.

Суд Семья Квартиры
29 ноября 2024, 14:06
Пострадавшим в социальном центре на Алтае установили точный диагноз
РИА «Новости»
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Пострадавшим в частном социальном центре в Алтайском крае диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Алтайского края.

О массовом отравлении в соццентре стало известно накануне. Сотрудники учреждения нашли мертвым одного из постояльцев, затем на недомогание пожаловались еще несколько человек. Двое из них впоследствии умерли в больнице.

При этом некоторых из заболевших, по словам жены директора социального центра, отказывались забирать врачи скорой помощи , заявив, что в деревне нет инфекционного отделения, и старики заразят остальных. Поэтому руководителям соццентра пришлось самостоятельно везти пострадавших в город, откуда тех уже и доставили в инфекционное отделение.

Болезни Вирусы человека

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