В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида

Жителей одного из многоквартирных домов в центре Москве вот уже несколько лет терроризируют рейдеры. Об их попытках отжимать жилье, в беседе с 360.ru рассказал сын пожилой пары, которая также подверглась нападкам злоумышленников.

По его словам, семья злоумышленников, которая не дает жизни нескольким жильцам в доме его родителей, занимается скупкой долей в квартирах или комнат с 2003 года. За это время от их действий пострадало немало людей, добавил он.

Что касается конкретно родителей мужчины - они живут в пятикомнатной квартире, где самая маленькая из комнат принадлежит этим людям.

«И у моих родителей тоже пытаются отжать комнаты, и уже одну квартиру прямо на этаже сверху отжали у пожилой женщины. Они эту квартиру купили за 11 миллионов, когда она стоила 70, а эту бедную бабушку доводили, даже собаку натравливали. И она съехала. Они даже якобы дали ей денег на быстрый переезд. Со слов родственников», - пояснил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к вопросу о ситуации его отца и матери, мужчина добавил, что издевательства и попытки сжить со стороны соседей удалось задокументировать не сразу. В противном случае, возможно, на них можно было бы повлиять раннее.

«Мы поздно это установили, я тогда там уже не жил. И он (один из членов семьи, которую винит в рейдерстве собеседник 360.ru, - прим. ред.) там постоянно был. И камеры было тяжело установить. Но выбрали время, когда он, видимо, ездил отдыхать. Установили камеры. И смогли снять происходящее. Он там и газ оставляет включенным», - посетовал москвич.

360.ru удалось поговорить и во второй стороной конфликта. Мужчина, которого обвинили в попытке захвата комнат, при этом заверил, что в этой квартире не появляется уже семь лет. По его словам, все истории про выселение - выдумки.

Также он подчеркнул, что развелся с бывшей женой и не знает, могла ли она кого-то заселять в квартиру, о которой идет речь.

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