29 июня 2024, 22:41

В Инте простились с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск

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С погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, простились в Инте. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

С погибшими пассажирами поезда Воркута - Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, простились в Инте. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города», - отметили региональные власти.

Прощальные мероприятия прошли на площади Ленина и на вокзале. Администрация специально организовала автобус для желающих присутствовать там.

Происшествие с поездом случилось 26 июля. Вагоны сошли с рельсов недалеко от станции Инта. В составах было 195 пассажиров и 20 железнодорожников. По последним данным, в ходе ЧП погибли три человека, 10 пострадали.

После случившегося пропала девочка. Позже ее нашли в реанимации. Она была одной из неопознанных пассажиров.

Россия Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
29 июня 2024, 23:04
Два ребенка выпали из окон дома на одной улице в Москве с разницей в четыре часа
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Двое детей выпали из окон многоэтажки на одной и той же улице в Москве с разницей в четыре часа. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Девочка 12 лет упала с 17 этажа на Тихвинской улице. Школьница получила тяжелые травмы, в результате она погибла на месте.

Через четыре часа на этой же улице годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее в столице у окна палаты НИКИ имени академика Вельтищева нашли тело мальчика. По словам матери, ребенок страдал от судорог. Женщина обвинила врачей в халатности. Следователи возбудили уголовное дело.

Дети Москва
29 июня 2024, 22:58
Неизвестный выстрелил из арбалета в жандарма у посольства Израиля в Сербии
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Неизвестный ранил из арбалета жандарма, стоящего у посольства Израиля в Белграде. Произошедшее в стране рассматривают как теракт, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«Спецпрокуратура взяла дело, личность нападавшего не установлена, несомненно речь идет о террористическом акте, который направлен против государства Сербии и сотрудников жандармерии», - передало слова Дачича РИА «Новости».

Он сообшил, что на место ЧП прибыли правоохранители. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Также блюстители порядка задержали еще несколько человек, которые были рядом с полицейскими объектами. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к случившемуся.

Ранее вооруженный злоумышленник напал на полицейскую во Франции. Женщину госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным журналистов, неизвестный проник в отделение полиции и несколько раз ударил сотрудницу ножом. Потом мужчина сбежал с места ЧП.

Израиль Терроризм Сербия Полиция
29 июня 2024, 22:36
Пилот разбился после крушения планера в Пензенской области
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Планер разбился в ходе полета около аэроклуба в Пензенской области, пилот скончался. Об этом сообщил Telegram-канал СКР по региону.

Происшествие случилось в субботу, 29 июня. Планер упал с высоты 900 метров, 54-летний мужчина, управляющий воздушным аппаратом, погиб на месте от полученных травм.

«В Бессоновском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по данному факту», - написали в публикации ведомства.

Ранее в Амурской области разбился вертолет Robinson R66. Сначала он пропал с радаров, спасатели искали борт больше суток. Потом стало известно, что воздушное судно рухнуло в глухой тайге. По предварительным данным, в ходе ЧП погибли четыре человека.

Вертолеты Россия
29 июня 2024, 20:48
Дети массово отравились в челябинском лагере
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Родители, чьи дети отдыхали в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске, обвинили учреждение в массовом отравлении ребят. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мамы и папы рассказали, что их детям стало плохо еще в минувший вторник. Представители лагеря не сообщили родственникам о ЧП, отметили родители. Они все узнали от самих подростков, когда тем по расписанию раздали телефоны.

Дети пожаловались, что в среду в медпункт встали в очередь примерно 40 человек с похожими симптомами: высокая температура, боль в животе и тошнота.

Массовое отравление детей также произошло в оздоровительном лагере в Пензе. Недомогание почувствовали более 30 отдыхающих.

Дети Детские лагеря

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