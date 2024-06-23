В Индии обвинили США в обстреле Севастополя

По словам эксперта, удар планировали американские военные, а украинцы, как максимум, были на подхвате.

«Севастополь подвергся бомбардировке американскими ракетами (ATACMS), которые координировались при помощи американских беспилотников и американских спутников, а также американских экспертов. Украинцы, возможно, подносили им кофе с печеньками. Эта прокси-война США против России ведет к опасной эскалации с каждым днем», - написал он.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ попытались нанести удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них упала на пляж в Учкуевке. В результате погибли четыре человека, в том числе, двое детей. Больше 140 человек пострадали. Более 80 человек госпитализированы, 13 из них находятся в тяжелом состоянии.

В Минобороны России ответсвенность за атаку возложили на США. По данным ведомства, координаты на цели для ракет ATACMS задают американские специалисты.