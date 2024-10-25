В Хакасии медведь залез во двор частного дома

Происшествие произошло в селе Июс Орджоникидзевского района.

«Люди подъехали к дому, зашли в ограду и увидели огромного косолапого в темноте. К счастью, медведь напугался не меньше и быстро покинул чужие владения», - уточнил канал.

Хозяева отпустили собаку с цепи на случай, если хищник вернется. При этом неизвестно, вернулся ли медведь в лес или ушел гулять по селу.

Ранее в США медведица с тремя медвежатами проникли в жилой дом. Жильцы находились в это время с входной дверью. Пожилой хозяин попытался прогнать хищников, но медведица набросилась на него и покалечила.

В Якутии охотник скончался после нападения бурого медведя, проникшего в лесной дом через окно. В конце сентября хищник насмерть задрал работника базы отдыха в Кемеровской области.