В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста из-за ледохода
Власти организовали переправу и подвоз продуктов в Хабаровском крае, где обрушился мост через реку Сутырь. Об этом заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов в своем Telegram-канале.
Мост обрушился накануне из-за ледохода и паводка. По словам Маслова, специалисты откачали воду из затопленных домов и подготовили технику для переправы.
«В 15:00 по местному времени проведем сход граждан на правом берегу реки Сутырь», - указал глава района.
Маслов также поблагодарил МЧС, волонтеров, комитет правительства края по гражданской защите и главу региона за проделанную работу.
От паводков пострадали и другие регионы России. Эвакуацию жителей объявили в Кургане и Кетовском округе , в Тюменской и Томской областях. Уровень воды в реке Тобол достиг 865 сантиметров и преодолел отметку «опасное явление».
В ночь на 17 апреля из Кетова в Курганской области эвакуировали жителей 46 улиц в связи с угрозой затоплений. Власти сообщили, что уровень реки Тобол продолжает расти.