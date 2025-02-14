В Хабаровском крае из-за удлинителя сгорела квартира

В Москве полицейские сорвали сделку по продаже двухнедельного младенца, выступив в роли покупателей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ребенка попытались продать в ночь на 14 февраля в одной из квартир на Парковой улице. По предварительной информации, правоохранители узнали о готовящейся сделке, выступили в роли покупателей и задержали продавцов во время передачи ребенка.

«Приехавшие сотрудники скорой осмотрели малыша - никаких отклонений у него не обнаружено», - уточнил канал.

Сейчас на месте ждут сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Врачи скорой помощи рассказали, что продать пытались девочку, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Спасенного ребенка накормили и напоили, сейчас он спит.

В начале года в девяти российских регионах начались проверки по факту продажи детей за границу. Они связаны с незаконным усыновлением детдомовцев иностранцами с 1993 по 2000 годы. Детей передали через сеть агентств, которыми управляла Надежда Фратти.