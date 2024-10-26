26 октября 2024, 02:39

В Хабаровске загорелась гостиница и обрушилась крыша

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В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека. Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Вызов в гостиницу на улице Морошковой, 2а поступил 26 октября в 06:31 (25 октября 23:31 по московскому времени). Загорелись крыша и третий этаж. К приезду первых расчетов площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К тушению подключились более 20 человек и семь единиц техники.

Из здания самостоятельно вышли шесть человек, еще пятерых эвакуировали спасатели. Трое попали в больницу. За два часа пожарным удалось локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. Крыша частично обрушилось, и это, по информации МЧС, осложнило тушение.

Еще один пожар вспыхнул в Чувашии. Загорелось строящееся здание мебельной фабрики.

В Железнодорожном районе Хабаровска загорелась трехэтажная гостиница. В здании частично обрушилась крыша, пострадали три человека.

Пресс-служба МЧС показала тушение пожара.

Пожары Отели МЧС РФ
25 октября 2024, 19:45
Грузовик и бензовоз загорелись после ДТП на М-11
Пресс-служба МЧС
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Два грузовика столкнулись и загорелись недалеко от деревни Заболотье в Тверской области. ДТП произошло на 272-м километре трассы М-11 «Нева», сообщила пресс-служба МЧС.

«По предварительной информации пострадал один человек», - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте возгорания работают 28 специалистов. Также для тушения машин привлекли семь единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД организовали для автомобилистов объездной путь по трассе М-10.

В четверг сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Омской области. По данным МВД, на трассе столкнулись семь грузовиков и две легковушки.

Медики доставили в больницу трех пострадавших.

В Свердловской области водитель иномарки погиб , врезавшись в попутный самосвал. Происшествие случилось на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган.

Грузовики ДТП МЧС РФ
25 октября 2024, 17:26
Владимирского депутата заподозрили в рабовладении
РИА «Новости»
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Депутата Собинского муниципального округа Владимирской области и его подельников арестовали по подозрению в рабовладении и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

По данным следствия, депутат и еще два человека с февраля 2022 года удерживали на автомойке трех мужчин, принуждая их бесплатно работать и избивая. Кроме того, они обманом похитили с банковской карты участника СВО более миллиона рублей.

Дело расследовали представители Следственного комитета и ФСБ. В рамках расследования прошли обыски.

Ранее в Ростовской области задержали ранее судимого «фермера» , удерживавшего в рабстве 18 человек. Пострадавших силой держали на ферме, заставляли бесплатно работать, а за попытки сопротивляться избивали.

Уголовное дело Преступления Депутаты
25 октября 2024, 10:56
Приказ женщинам отправляться рожать за тысячу километров объяснили на Чукотке
РИА «Новости»
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Появившаяся в Сети информации о закрытии родильного дома в чукотском городе Билибино не соответствуют действительности. При этом специалисты призывают направлять беременных с высокой степенью риска за пределами населенного пункта, рассказали РБК в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Ранее департамент здравоохранения Чукотки выпустил приказ, в котором всем состоящим на учете беременным в билибинской больнице рекомендовали направляться на роды в Анадырь, расположенном в 1051 километре от Билибино. Расстояние по прямой - порядка 600 километров. Власти охарактеризовали меру как вынужденную и объяснили ее отсутствием врача-неонатолога.

В правительстве региона отметили, что из-за большой поточности беременных в многопрофильных больницах квалификация медиков выше, чем в районных роддомах. Также власти оплатят перелет беременных в полном объеме, при необходимости их сопроводит медработник.

Ранее стало известно, что беременным начнут выдавать письма от патриарха Кирилла.

Женщины Россия
25 октября 2024, 09:24
Жесткое ДТП с пожаром произошло на МКАД. Есть пострадавший
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Легковая машина и «Газель» столкнулись на 101-м километре МКАД утром 25 октября. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

После столкновения «Газель» загорелась, а водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие спасатели потушили огонь, успевший охватить четыре квадратных метра, а также деблокировали пострадавшего.

Сейчас на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

Пожары ДТП МЧС РФ

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