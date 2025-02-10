10 февраля 2025, 21:25

В Гватемале 51 человек погиб при падении автобуса в овраг

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В Гватемале пассажирский автобус упал в овраг, погиб 51 человек. Выжившие оказались в ловушке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя пожарной службы.

Автобус направлялся в столицу из города Сан-Агустин-Акасагуастлан по оживленному маршруту. Авария произошла в 20 метрах от автомобильного моста Пуэнте-Белисе, пересекающего дорогу и ручей.

По словам представителя местной полиции Карлоса Эрнандеса, тела 36 мужчин и 15 женщин уже отправили в провинциальный морг.

Пожарная служба опубликовала фотографии в соцсетях, на которых видно, что автобус частично погрузился в сточные воды. Рядом с ним лежали тела погибших.

Президент страны Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур, а также задействовал армию и агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы помочь устранить последствия.

«Я выражаю солидарность с семьями жертв, которые сегодня проснулись от душераздирающих новостей. Их боль - моя боль», - написал Аревало в соцсетях.

В начале января полиция Гватемалы задержала несколько лидеров ультраортодоксальной еврейской секты «Лев Тахор» в рамках расследования уголовных дел о торговле людьми, педофилии, похищениях детей и организации рабства.

Смертность ДТП Женщины Автобусы Мужчины
10 февраля 2025, 20:17
Пятилетний ребенок пропал в Сергиевом Посаде
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Жителей Сергиева Посада попросили о помощи в поисках пятилетнего Артемия Генсбура. Ребенок пропал 10 февраля, сообщили в центре помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».

Артемий был одет в черную куртку с серо-зелеными разводами и светло-серые штаны. На нем также были зеленые высокие кроссовки и черная шапка с серо-зеленым рисунком. У мальчика светло-русые волосы и зеленые глаза, рост около 130-135 сантиметров и плотное телосложение.

По информации центра, ребенка ищут уже на протяжении минимум трех часов, однако пока поиски не увенчались успехом.

Жителей и гостей города, которые видели Артемия, попросили связаться с контактными лицами по телефонам: 8-999-906-20-30 (Юлия), 8-916-736-64-43 (Светлана), 8-993-617-09-19 (Ника). Также сведения можно сообщить оперативному дежурному по телефону 8-495-999-71-12.

Дети Сергиев Посад
10 февраля 2025, 18:24
Таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников
РИА «Новости»
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Таксист в Санкт-Петербурге спас пожилую женщину от мошенников, отказавшись везти ее в банк. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Водитель получил заказ к дому на проспекте Обуховской обороны и подъехал к дому, но пенсионерка прошла мимо автомобиля. Таксист написал заказчику в приложении, после чего женщина вернулась и спросила, он ли ее повезет.

Женщина рассказала, что не знает марку и номер автомобиля, потому что такси для нее вызвал чужой человек. Оказалось, что направлялась в банк и на протяжении всей поездки разговаривала по телефону. Из контекста таксист понял, что ее пытаются обмануть.

На камеру попало, как мужчина предупреждает пассажирку, что с ней разговаривают мошенники. Затем пенсионерка переспросила телефонного собеседника, нужно ли ей идти домой. После этого таксист начал кричать прохожим, которые знакомыми с пассажиркой.

На помощь пришли председатель ТСЖ и сосед пенсионерки, забрали ее и пообещали связаться с родственниками.

Ранее россиян предупредили о «церковных» мошенничествах.

Мошенничество
10 февраля 2025, 18:15
Скорая и легковушка столкнулись на западе Москвы
РИА «Новости»
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Водители легкового автомобиля и машины скорой помощи не поделили дорогу на перекрестке Университетского проспекта и улицы Лебедева в московском районе Раменки. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, в результате аварии спецтранспорт загорелся.

Источник уточнил, что попавшая в аварию медицинская бригада перевозила пациента в тяжелом состоянии. В результате столкновения никто не пострадал.

Пациента для дальнейшей госпитализации забрала прибывшая на место вторая бригада медиков.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

ДТП Москва
10 февраля 2025, 17:24
Сын бывшего главы Роскомнадзора стал жертвой мошенников
РИА «Новости»
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Сын гендиректора «Газпром-медиа» и бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова стал жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, действовать аферисты начали 8 февраля, позвонив 20-летнему Николаю Жарову от имени мобильного оператора и заявив якобы о необходимости продлить договор на SIM-карту. Николай получил код и продиктовал его мошенникам, после чего те получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах» и потребовали передать им деньги.

Всего Жаров-младший передал преступникам через курьеров 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро. Затем они начали настаивать, чтобы он сдал в ломбард семейную коллекцию из 16 пар часов. Однако сотрудница заподозрила неладное и вызвала полицию.

Ранее в Москве неравнодушный таксист спас пенсионерку , которую пытались обмануть мошенники. Он приехал к ней на вызов, чтобы отвезти посылку в банк, и заметил, что женщина сильно нервничает. В посылке он нашел 250 тысяч рублей и, поняв, для кого они на самом деле, вызвал полицию.

Роскомнадзор Мошенничество Полиция

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