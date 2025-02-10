В Гватемале 51 человек погиб при падении автобуса в овраг

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Автобус направлялся в столицу из города Сан-Агустин-Акасагуастлан по оживленному маршруту. Авария произошла в 20 метрах от автомобильного моста Пуэнте-Белисе, пересекающего дорогу и ручей.

По словам представителя местной полиции Карлоса Эрнандеса, тела 36 мужчин и 15 женщин уже отправили в провинциальный морг.

Пожарная служба опубликовала фотографии в соцсетях, на которых видно, что автобус частично погрузился в сточные воды. Рядом с ним лежали тела погибших.

Президент страны Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур, а также задействовал армию и агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы помочь устранить последствия.

«Я выражаю солидарность с семьями жертв, которые сегодня проснулись от душераздирающих новостей. Их боль - моя боль», - написал Аревало в соцсетях.

В начале января полиция Гватемалы задержала несколько лидеров ультраортодоксальной еврейской секты «Лев Тахор» в рамках расследования уголовных дел о торговле людьми, педофилии, похищениях детей и организации рабства.