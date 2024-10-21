21 октября 2024, 09:15

В Госдуме рассказали о судьбе младенца, брошенного в унитаз в аэропорту Антальи

РИА «Новости»
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Родственники новорожденной девочки, брошенной в аэропорту Антальи, будут иметь первоочередное право на ее удочерение. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщила вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова

Несмотря на наличие множества кандидатов на опеку, предпочтение будет отдано близким членам семьи ребенка.

«Конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», - уточнила Кузнецова.

Мать девочки - молодая россиянка. Она родила 13 октября в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи и бросила младенца в унитаз. Обнаружили ребенка уборщики спустя примерно 10 минут.

Позже мать новорожденной заявила, что не знала о своей беременности из-за избыточного веса. Против девушки возбудили уголовное дело.

Девочку поместили в медицинское учреждение в Турции. Известно, что ребенку уже дали российское гражданство.

Турция Дети
21 октября 2024, 09:24
Тела троих детей нашли в сгоревшей двухэтажке в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
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Три ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в доме на восемь квартир в Нытвенском округе поселка Уральского. По словам главы региона, огонь охватил квартиру, в результате возгорания частично обрушилась крыша.

«К большому сожалению, погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован», - написал Махонин.

Информацию о гибели детей подтвердили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, 11 жильцов двухэтажного дома самостоятельно вышли из горевшей постройки на улицу. При тушении огня пожарные обнаружили тела годовалого ребенка и мальчиков трех и пяти лет.

«Их мать с ожогами госпитализирована. На место следуют психологи МЧС России», - подчеркнули в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 140 «квадратов». Возгорание потушили 20 специалистов и единиц техники. Пожарной сирены в доме не было.

Пермский край Пожары Дети МЧС РФ Квартиры
20 октября 2024, 23:16
Во время пожара в бане в Раменском погиб 28-летний именинник
РИА «Новости»
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Именинник погиб во время пожара в бане, где он праздновал день рождения. ЧП произошло в Раменском городском округе, сообщил источник РЕН ТВ.

Молодому мужчине исполнилось 28 лет, он отмечал эту дату в бане. Здание бани было двухэтажным, именинник уснул на втором этаже, когда гости вышли на улицу.

«Баня загорелась. Друг пытался подняться на второй этаж его вытащить, но не получилось, уже сильно полыхало», - уточнил источник издания.

В результате мужчина погиб, следствие начало проверку.

В Тульской области в пожаре в частном доме погибли трое несовершеннолетних. Родители оставили детей дома одних.

Пожары Мужчины
20 октября 2024, 14:57
Стало известно, когда Ефремов может выйти на свободу
РИА «Новости»
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Российского актера Михаила Ефремова могут в ближайшее время освободить условно-досрочно из колонии из-за обострения болезни легких. Как сообщил Telegram-канал Shot, все необходимые медицинские справки уже собрали.

Российского актера Михаила Ефремова могут в ближайшее время освободить условно-досрочно из колонии из-за обострения болезни легких. Как сообщил Telegram-канал Shot , все необходимые медицинские справки уже собрали.

Для лечения применяются противовоспалительные препараты, а также иммунодепрессанты и ингаляционные бронхорасширяющие средства. Некоторые лекарства передают его родственники, но только после согласования с врачом.

«В целом сейчас состояние актера оценивается как удовлетворительное, но Ефремов жалуется на трудности с дыханием и говорит, что ему сложно разговаривать», - написали авторы публикации.

У Ефремова - хроническая обструктивная болезнь легких. У него началось обострение.

При этом адвоката артиста Юрия Падалко заявил, что у Ефремова практически нулевые шансы выйти из колонии по УДО до конца года, сообщал Telegram-канал Mash. Процесс оформления необходимых документов занимает много времени.

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы за смертельную аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. На Смоленской площади в Москве пьяный актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Водитель скончался.

Заключенные Болезни Врачи Михаил Ефремов Артисты
20 октября 2024, 12:17
Массовое ДТП с фургоном произошло на МКАД
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на 63-м километре внутренней стороны МКАД в Строгине. Об этом 360.ru сообщил источник.

Столкнулись пять машин: Cadillac, Ford Focus, Volkswagen, Lexus и фургон Lada. От удара автомобили разбросало по трассе. Как уточнил источник, перекрыты три полосы движения из пяти.

На место происшествия выехали спецслужбы. Информация о состоянии пострадавших не поступала. Причина ДТП пока неизвестна.

В Дептрансе подтвердили , что в районе съезда № 63А столкнулись несколько автомобилей.

«Движение затруднено на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», - сообщили в департаменте.

Изначально поступала информация о восьми столкнувшихся авто и минимум трех пострадавших. Но эти данные не подтвердились.

Ранее крупная авария произошла на 55-м километре трассы М-7 в Богородском округе. Столкнулись фура, «Газель» и легковушка. Из-за разлива топлива машины вспыхнули и сгорели дотла.

ДТП Машины

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