01 декабря 2024, 14:29

В горящем цеху Екатеринбурга рухнула кровля

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В горящем здании цеха в Екатеринбурге произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд», - уточнили в пресс-службе.

К тушению привлекли 95 специалистов и 35 единиц техники.

Пожары Обрушения МЧС РФ Россия Екатеринбург
01 декабря 2024, 12:44
Мощный пожар охватил производственный цех в Екатеринбурге
Pxhere
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Цех по производству полистирола загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области.

Крупный пожар вспыхнул на улице Испытателей.

«Предварительно, площадь составляет 1000 „квадратов“», - сообщила пресс-служба.

Информации о пострадавших не поступало. МЧС направило к месту происшествия дополнительные силы и средства.

Ранее в Ростовской области в хуторе Старокузнецов сгорел частный дом.

Жертвами пожара стали три человека: женщина, мужчина и ребенок. Еще одну женщину доставили в больницу.

До этого в результате пожара в Егорьевске погиб ребенок. Еще 13 человек, среди которых семеро детей, пострадали.

Пожары Екатеринбург Свердловская область
01 декабря 2024, 05:40
«Думал, мы там и останемся». Трос оборвался у лифта с пассажирами в Челябинске
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Трос оборвался у лифта в доме на улице Курчатова в Челябинске. Внутри были люди, сообщило 74.ru.

В лифте находились два человека. Перед остановкой кабины они услышали скрежет. После этого лифт резко зашатался, а затем застрял.

«Думал, мы там и останемся», - рассказал изданию мужчина, находившийся в лифте.

Спустя примерно 30 минут на место прибыл техник, который открыл двери. Пассажирам пришлось выпрыгивать из лифта - он остановился между первым и вторым этажом.

Представитель компании-застройщика позднее сообщил, что лифт рухнуть в шахту не может. Кабину удерживают шесть стальных канатов. По их версии, из строя вышла только одна цепь.

Ранее лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы.

Челябинск Коммунальные аварии
01 декабря 2024, 03:29
Скончалась многодетная жительница Волгограда, которую сбил пенсионер на BMW
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В НИИ Склифосовского скончалась жительница Волгограда Екатерина Буравлева, которую месяц назад сбил пенсионер на BMW. Комментарий ее адвоката Ангелины Лихошапко опубликовал сайт «Аргументы и факты».

Правозащитница рассказала, что женщина скончалась 29 ноября институте Склифосовского. В этот момент рядом с Екатериной были ее дети. Лихошапко добавила, что ей сложно комментировать произошедшее из-за близости с умершей.

«Я не просто ее адвокат, мы были самые близкие подруги больше 30 лет, для меня это очень большая потеря. Часть моей души, жизни… Супруг Екатерины сейчас также не может говорить», - сказала адвокат.

Ранее водитель протаранил толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске. Очевидцы заметили, что он был пьян.

Пенсионеры ДТП Водители BMW
01 декабря 2024, 02:56
В Полиции опровергли слухи о драке скинхедов в Ногинске
РИА «Новости»
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Полиция Ногинска опровергла сообщения, согласно которым в центре города произошла массовая драка с участием скинхедов. Не подтвердились слухи и о том, что якобы пострадали прохожие, сообщил Telegram-канал Readovka.

Компании молодых людей в центре города заметили местные жители. В социальных сетях распространилась информация, согласно которой мужчины якобы передвигались по улицам с палками и цепями, некоторые из них носили маски.

Эти сообщения поступили в дежурную часть полиции «Ногинское». Прибывшие на место правоохранители опросили очевидцев. Те рассказали, что компания молодых людей просто пробежала по площади с криками и скрылась.

В полиции Ногинска добавили, что в медучреждения после происшествия никто не обращался. Однако правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Драки Полиция

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