В горевшей психбольнице в Яхроме не было пациентов

«В корпусе больницы, где произошел пожар, проводятся ремонтные работы и в нем не оказывается медицинская помощь», - уточнили в минздраве.

В момент возгорания в здании находились лишь рабочие, их своевременно эвакуировали. Медпомощь никому не потребовалась.

Открытое горение в Яхроме ликвидировали. К тушению пламени привлекли 40 человек и 11 единиц спецтехники. Пожарные спасли четырех человек. В МЧС уточнили, что огонь охватил здание на Вокзальной улице, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

До этого возгорание произошло на заводе в Нефтекамске. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные локализовали огонь на площади в 1000 «квадратов».