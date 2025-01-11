11 января 2025, 20:51

В горевшей психбольнице в Яхроме не было пациентов

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В корпусе психбольницы в Яхроме, где случился пожар, не было пациентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«В корпусе больницы, где произошел пожар, проводятся ремонтные работы и в нем не оказывается медицинская помощь», - уточнили в минздраве.

В момент возгорания в здании находились лишь рабочие, их своевременно эвакуировали. Медпомощь никому не потребовалась.

Открытое горение в Яхроме ликвидировали. К тушению пламени привлекли 40 человек и 11 единиц спецтехники. Пожарные спасли четырех человек. В МЧС уточнили, что огонь охватил здание на Вокзальной улице, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

До этого возгорание произошло на заводе в Нефтекамске. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные локализовали огонь на площади в 1000 «квадратов».

11 января 2025, 21:44
Подросток спас мать от нападения сожителя в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске 14-летний подросток спас мать от сожителя, который напал на них с ножом. Следствие выяснило, что 42-летний мужчина был в алкогольном опьянении, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Ссора произошла 11 января на улице Марченко. Пьяный мужчина напал на свою сожительницу и ее 14-летнего сына с ножом. Он нанес женщине ножевые ранения, но не смог убить ее, помешал подросток, который также пострадал от агрессора.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь, нападавшего госпитализировали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи осмотрели место происшествия и назначили криминалистические экспертизы.

Ранее в Красноуральске мать порезала двух своих несовершеннолетних детей, а потом свела счеты с жизнью. Дети находятся в больнице в состоянии средней тяжести, но с серьезными психическими травмами.

Уголовное дело Убийства Дети Челябинск Мужчины
11 января 2025, 20:56
Появилось видео с места пожара в психбольнице в Яхроме
360.ru
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Работу пожарных в Яхроме сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на место происшествия прибыли спасатели. У горевшего здания находятся пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией последствий случившегося.

Открытое горение уже ликвидировали. Уточняется, что пожар вспыхнул в корпусе психиатрической больницы - в момент пожара пациентов там не было, так как здание находится на ремонте. Работников оперативно эвакуировали.

В ликвидации огня задействовали 40 специалистов и 11 единиц техники. Помощь врачей никому не потребовалась. Площадь возгорания составила 1000 «квадратов».

Вечером 11 января пожар произошел в хуторе Чумаки Белгородской области. Жертвами случившегося стали шесть зебр.

Спасатели Пожары Видео
11 января 2025, 20:09
Шесть зебр погибли в Белгородской области при пожаре
Пресс-служба МЧС
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В хуторе Чумаки Белгородской области во время пожара погибли шесть зебр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка», - отметили в министерстве.

Пожар, который распространился на площади 60 квадратных метров, локализовали. На месте происшествия работали 14 специалистов и три единицы техники. Дознаватели МЧС России выясняют причины возникновения пожара.

Ранее крупный пожар начался в Яхроме. Пламя охватило охватило здание на Вокзальной улице. В тушении пожара приняли участие более 40 человек и 11 единиц техники. Пожарным удалось спасти четырех человек.

Продолжает гореть предприятие в Энгельсе. Площадь возгорания сократилась на 80%. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха, отметили «Федерал Пресс».

Пожары Белгородская область
11 января 2025, 19:43
Открытое горение в Яхроме ликвидировали
Pxhere
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Открытое горение в Яхроме удалось ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Яхроме сотрудники МЧС России ликвидировали отрытое горение», - заявили в министерстве.

Огонь охватил здание на Вокзальной улице на площади в тысячу «квадратов». В тушении огня задействовали свыше 40 человек и 11 единиц техники. Пожарные спасли из пожара четырех человек.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что горит здание психиатрической больницы No 5.

Ранее пожар произошел на заводе в Нефтекамске - загорелась одна из колонн предприятия. В результате никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание на площади в тысячу квадратных метров.

Крупный пожар потушили 11 января в Тюменской области. Огонь вспыхнул в гараже в СНТ «Суходольное» на Сиреневой улице, сообщил «Ридус».

Пожары

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