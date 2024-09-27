В Геленджике нашли тело туриста, уплывшего рыбачить в море

По его информации, турист проводил отпуск с семьей в поселке Джанхот. Каждый день мужчина выходил в море рыбачить на модернизированном сапе Magnum pro с установленным надувным креслом.

В субботу, 21 сентября, турист снова уплыл и не вернулся. Позже погода испортилась. Источник канала предположил, что сапсерфера унесло в открытое море волнами.

Ранее 22-летнюю девушку и 20-летнего парня нашли в трех километрах от берега в Сочи. Туристов унесло в открытое море, когда они катались на сапбордах.

О пропаже детей сообщил их отец, он передал сотрудникам МЧС координаты с местонахождением сына и дочери. По данным спасателей, причиной гибели молодых людей мог стать шторм.