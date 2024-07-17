В Геленджике десятки людей зависли в небе из-за обесточенных аттракционов

По словам очевидцев, этим вечером взрослые и дети катались на чертовом колесе и аттракционе «Седьмое небо» в парке на Революционной улице.

«Внезапно отключилось электричество и десятки людей остались висеть высоко в воздухе, рассматривая красоты вечернего курортного городка. Примерно через четыре–пять минут электричество вернули и люди благополучно спустились на землю», - рассказали они.

Канал уточнил, что информации о пострадавших нет.

Высота колеса обозрения в городском парке аттракционов составляет 36 метров. Оно является самым большим в Геленджике. Туристы приобретают на него билеты ради панорамных снимков и селфи, так как с высоты хорошо просматривается Геленджикская бухта, Черноморское побережье и окрестности города.

Ранее на юге России ввели график временного ограничения электроэнергии из-за перегруза на энергоблоках Ростовской АЭС.

Риски отключения света еще остаются из-за рекордно высоких температур в регионе.