В ГД после теракта предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО
На время проведения специальной военной операции необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию. С таким предложением в интервью РИА «Новости» выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, такая мера будет способствовать укреплению внутренней безопасности.
«К сожалению, иностранные лица <…> автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», - подчеркнул Шеремет.
В России 24 марта начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.
Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей , которые работали на месте происшествия.