В ФСБ опровергли нападение на здание воронежского управления ведомства

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«Все хорошо. Без комментариев», - подчеркнул он.

О нападении на управление силового ведомства сообщил Telegram-канал «Площадь». По данным источника канала, погиб один человек, а здание оцепили.

Telegram-канал «Вести. Воронеж» уточнил, что обстановка возле управления спокойная.

«Оцепления и работы спецслужб нет», - указали авторы публикации, проиллюстрировав ее фотографией с места.

В кадр попало само здание и припаркованные рядом автомобили. На фото не видно оцепления и сотрудников ведомства.