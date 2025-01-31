В Екатеринбурге неизвестный в маске ограбил банк на 7 млн рублей

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По его словам, налетчик ограбил помещение банка, расположенное на проспекте Космонавтов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Все произошло в 19:16 (17:16 по московскому времени).

«Вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, принадлежащие банку, на сумму порядка семи миллионов рублей», - сообщил полицейский.

Горелых уточнил, что точный ущерб сейчас еще определяют.

Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил на место ограбления криминалистов и усиленную следственно-оперативную группу полиции. Они опрашивают свидетелей нападения, анализируют данные с камер видеонаблюдения. Кроме того, силовики проверяют ранее судимых лиц, состоящих на учете в полиции, и «гастролеров» на возможную причастность к ограблению.

После завершения всех мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали рецидивиста , подозреваемого в уличном ограблении женщины в декабре 2024 года.