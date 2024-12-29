В Дзержинском перекрыли въезд с МКАД из-за загоревшейся возле АЗС фуры
Фура столкнулась с «Газелью» на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля загорелись. Мощный пожар вспыхнул неподалеку от автозаправки, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Из-за ЧП перекрыли въезд с МКАД, образовалась пробка. На месте работают пожарные бригады. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре - огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном. Пламя перекинулось из цеха на зону с промышленным холодильником. По словам очевидцев, на месте ЧП ощущался сильный запах горелого пенополистирола.
Причиной пожара мог стать сдетонировавший на электропогрузчике аккумулятор. Площадь возгорания составляет 1400 квадратных метров, для ликвидации к месту ЧП направили пожарный поезд.