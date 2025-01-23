В Дубне загорелась многоэтажка

Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

.

«Пожарные уже на месте», - сообщили авторы публикации.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара тоже пока неизвестны. Официальных данных нет.

В этот же день крупный пожар вспыхнул в Клину. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров в складских помещениях, спасателям удалось предотвратить его дальнейшее распространение. По данным Telegram-канала Shot, в пустых помещениях, и никакая продукция не пострадала.

Как сообщили в МЧС, пожар полностью ликвидировали , пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте работали более 40 спасателей и 12 единиц техники. Ранее 360.ru публиковал первые кадры с места пожара в Клину.