23 января 2025, 18:35

В Дубне загорелась многоэтажка

РИА «Новости»
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Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости»..

Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Дубне вечером 23 января. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

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«Пожарные уже на месте», - сообщили авторы публикации.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара тоже пока неизвестны. Официальных данных нет.

В этот же день крупный пожар вспыхнул в Клину. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров в складских помещениях, спасателям удалось предотвратить его дальнейшее распространение. По данным Telegram-канала Shot, в пустых помещениях, и никакая продукция не пострадала.

Как сообщили в МЧС, пожар полностью ликвидировали , пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. На месте работали более 40 спасателей и 12 единиц техники. Ранее 360.ru публиковал первые кадры с места пожара в Клину.

Дубна
23 января 2025, 18:33
Девочка погибла в доме на Боровском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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В доме на Боровском шоссе в Москве погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, тело ребенка нашли возле подъезда. Что именно произошло, пока не сообщается.

В ноябре под окнами одного из домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного артиста России, премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. По предварительным данным, причиной гибели стал несчастный случай. Через несколько дней танцору должны были прооперировать позвоночник.

Дети Россия Москва
23 января 2025, 16:29
В Астрахани прошла детская свадьба цыган
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В Астрахани прошла детская свадьба: девятилетний мальчик стал мужем тринадцатилетней девушки. Об этом сообщает телеканал «Царьград». Церемония состоялась в роскошном ресторане, где гостей встречали с шампанским и дождем из долларов.

Как отметили авторы публикации, такой брак является незаконным. ЗАГСы никогда не зарегистрируют подобный союз. Однако органы опеки часто закрывают глаза на «культурные обычаи» некоторых народов.

Согласно статистике, написали журналисты, около 60% детей из цыганских семей заканчивают три-четыре класса и умеют только читать и писать. По данным на август 2024 года, лишь 383 цыганских ребенка по всей стране смогли продолжить обучение в старших классах, что составляет всего лишь 0,8% от общего числа.

Ранее цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась побоищем. Потасовка началась в одном из ресторанов Димитровграда, а затем продолжилась в пригороде. По словам очевидцев, в драке участвовали женщины и дети.

Дети Свадьбы
23 января 2025, 11:29
«Ушла гулять и не вернулась». Девятилетняя девочка пропала в Курской области
РИА «Новости»
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Девятилетнюю девочку, пропавшую 22 января, разыскивают в Железногорске. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Курской области.

По данным следствия, накануне школьница отправилась гулять с подругой, потом заглянула к ней в гости. Затем она ушла, и больше ее никто не видел.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи опрашивают знакомых и родственников девочки, выясняя все обстоятельства происшествия. Всех, кому известно, где находится пропавшая, попросили звонить в региональное управление СК.

На поиски школьницы вышли добровольцы регионального отряда «ЛизаАлерт» и жители города. Более 80 человек патрулируют улицы, осматривают дворы и частный сектор и ищут камеры наблюдения.

Ранее куратор по региональному развитию поисково-спасательного отряда Сергей Клецин призывал родителей сообщать о пропавших детях в полицию сразу же, чтобы не терять драгоценного времени.

Дети Следственный комитет России Курская область
23 января 2025, 10:07
Разбор самолета в поле под Новосибирском завершится в ближайший месяц
РИА «Новости»
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Разбор самолета на пшеничном поле в Новосибирской области подходит к концу. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Уральские авиалинии».

Инженерно-технический состав завершает демонтаж деталей и агрегатов с Airbus А320. В первую очередь специалисты сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Запчасти отправили в Екатеринбург еще в октябре.

Сейчас демонтировали двигатели, реверсы и капоты, сняли всю электронику: датчики, антенны и компьютеры. В последнюю очередь демонтировали стойку шасси. Крылья, фюзеляж и хвостовое оперение готовы к утилизации. Снятые части самолета вскоре доставят в Екатеринбург.

«Полностью вывезти все элементы воздушного судна с поля авиакомпания планирует не позднее февраля 2025-го», - уточнили в пресс-службе.

Аварийная посадка самолета в пшеничном поле под Новосибирском произошла в сентябре 2023 года. Экипаж принял такое решения из-за нехватки топлива. Работы по разбору лайнера начались год спустя.

Авиакатастрофы Самолеты

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