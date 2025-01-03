В ДТП с пятью авто на внешней стороне МКАД погиб один человек

Журналист информационных агентств «Кругозор» и «МИГ» Константин Цвентух ушел из жизни в 39 лет. О смерти мужчины сообщила его мать на странице во «ВКонтакте».

«Как рано не стало тебя, Костя. Трагически ушел ты от нас. В нашей памяти ты останешься таким же красивым, веселым, творческим», - написала она.

В беседе с РИА «Новости» женщина рассказала, что сын погиб, уснув с непотушенной сигаретой. Начался пожар, выбраться из которого ему не удалось.

Цвентух родился и вырос в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. Последние годы жил в Анапе. У Константина остались двое детей, сын и дочь. Похороны журналиста пройдут 9 января в станице Холмской.