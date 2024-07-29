В ДТП с поездом под Волгоградом пострадали 52 человека

«В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них - дети», - говорится в сообщении.

Кроме того, три человека находятся в тяжелом состоянии. Двоих отправили в 25 больницу Волгограда. Третий пострадавший - машинист, который будет проходить лечение в ведомственном учреждении.

Под амбулаторным наблюдением оказались 28 человек.

Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что ремонтные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда планируют завершить к 05:00 по московскому времени во вторник, 30 июля.

По информации РЖД, водитель грузовика, спровоцировавший ДТП на железнодорожных путях, грубо нарушил ПДД и выехал на переезд на красный свет перед близко идущим поездом.