25 января 2025, 20:36

В ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека

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Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля произошло в Новой Москве. Об аварии сообщил источник 360.ru.

В поселке Шишкин лес столкнулись MAN и Mercedes. Авария случилась на Московском малом кольце, на повороте к Киевскому шоссе. На место происшествия выехала патрульная машина ДПС, а также карета скорой помощи.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. У водителя легкового автомобиля диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы, ребер, мужчину госпитализировали в Коммунарку.

Накануне Троицком административном округе иномарка слетела в кювет и загорелась. Водитель не справился с управлением.

ДТП Машины Водители Mercedes Москва
25 января 2025, 20:40
Пожар произошел в детском саду на севере Москвы
РИА «Новости»
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Огонь охватил здание детского сада неподалеку от Дворца спорта «Динамо» на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, загорелся двухэтажный дом на Флотской улице, 48А. Это здание сейчас находится на реконструкции.

Источник 360.ru не обнаружил людей рядом с местом пожара. Есть ли кто-то внутри горящего здания, пока неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек и кота при пожаре в многоэтажке в Москве.

ДТП Машины Водители Mercedes Москва
25 января 2025, 19:24
Появилось видео спасения людей и кота во время крупного пожара в Москве
Пресс-служба МЧС
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Мощный пожар произошел в квартире на востоке российской столицы. Кадры ликвидации возгорания и спасения людей опубликовала пресс-служба московского управления МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Загорелась квартира в многоэтажке на Саянской улице. Прибывшие на место сотрудники МЧС спустили жильцов по лестницам, снабдив их кислородными баллонами и защитными устройствами.

Всего из загоревшегося дома спасатели вывели шестерых человек. В пострадавшей квартире огнеборцы нашли кота - животное наглоталось дыма и не могло убежать самостоятельно.

Питомца также вынесли на улицу. Судя по опубликованным пресс-службой МЧС кадрам, огнеборцы уже на свежем воздухе дали коту подышать из кислородного баллона, после чего он быстро пришел в себя.

Возгорание в квартире ликвидировали полностью. Огонь охватил 20 квадратных метров жилого помещения.

Ранее в субботу, 25 января, сотрудники МЧС также спасли водителя грузовика под Магаданом. Мужчину буквально вызволили из ледяного плена - столбики термометра показывали до 50 градусов мороза.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Коты Москва
25 января 2025, 16:14
Сотрудники магаданского МЧС спасли водителя грузовика в 50-градусный мороз
Пресс-служба МЧС
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Спасатели, несмотря на 50-градусный мороз, вызволили в Магаданской области застрявшего в перевернувшемся грузовике водителя. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ДТП произошло на федеральной автодороге Колыма, в 20-ти километрах от Сусумана. На трассе столкнулись два грузовика, в результате один вылетел в кювет и перевернулся.

«Работали в тяжелых условиях. Чтобы освободить водителя, растягивали деформированную кабину тросами», - отметил начальник пожарно-спасательной части № 4 Михаил Ногин.

Он добавил, что для пострадавшего развели костер, чтобы он не замерз. Спасенного водителя сотрудники МЧС передали врачам.

Ранее автомобильная авария произошла в Москве. Иномарка Honda Stream на участке Брестского шоссе в Троицком административном округе слетела в кювет и загорелась. Водитель успел выбраться из горящей машины. В результате ДТП никто не пострадал, площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

ДТП МЧС РФ Водители
25 января 2025, 14:36
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
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Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, который направлялся на фестиваль в Измире. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

«Туристический микроавтобус, направлявшийся на фестиваль в Измир, перевернулся на скользкой от дождя дороге. В результате аварии пострадали 23 человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы», - написали авторы материала.

На место происшествия прибыли полицейские и бригады скорой помощи.

В посольстве России в Анкаре РИА «Новости» сообщили, что россиян среди пострадавших нет.

В конце ноября 2024 года смертельная авария произошла в турецком городе Эскишехир. Общественный транспорт вылетел с дороги и перевернулся. Один человек погиб, 30 пострадали. В начале октября того же года автобус с туристами из Петербурга перевернулся по пути в аэропорт в Турции. В салоне находились 14 человек, несколько из них получили травмы.

Турция ДТП Автобусы

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