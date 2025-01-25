В ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека

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В поселке Шишкин лес столкнулись MAN и Mercedes. Авария случилась на Московском малом кольце, на повороте к Киевскому шоссе. На место происшествия выехала патрульная машина ДПС, а также карета скорой помощи.

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь. У водителя легкового автомобиля диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы, ребер, мужчину госпитализировали в Коммунарку.

Накануне Троицком административном округе иномарка слетела в кювет и загорелась. Водитель не справился с управлением.