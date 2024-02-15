В дом престарелых в Красногорске пришли с обысками

По данным ведомства, сотрудники частного пансионата для престарелых допустили противоправные действия против одной из постоялиц. В результате женщине потребовалась госпитализация.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи и криминалисты провели обыск в пансионате, допросили свидетелей.

Также проверку по факту случившегося начала прокуратура Подмосковья. В пресс-службе уточнили, что изначально сюжет о работе дома престарелых и пострадавшей постоялицы вышел в эфире одного из федеральных каналов.

«В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства», - подчеркнули в надзорном ведомстве.