17 июля 2024, 08:24

В детском лагере в Кировской области отравились четверо школьников

РИА «Новости»
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Четверо детей отравились в лагере в Кировской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, воспитанники обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции.

По имеющейся информации, троих детей отпустили домой, но одной девочке потребовалась госпитализация, уточнил источник.

В региональном СУ СК агентству заявили о начале проверке по факту случившегося. Следователи выясняют все обстоятельства отравления детей.

Также проверочные мероприятия начала областная прокуратура. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в медучреждение с жалобами на недомогание обращались несколько воспитанников лагеря. Им оказали помощь. Сейчас сведений о том, что их здоровью что-то угрожает, нет, добавили собеседники РИА «Новости».

Накануне жительница Кировской области в комментарии 360.ru сообщила о сильном отравлении своей дочери в детском загородном лагере в деревне Сауничи. По словам женщины, через два дня после начала смены школьница попала в больницу.

«У нее была высокая температура, рвота, диарея. Когда я пришла в лагерь, то увидела на стенах, лестницах и перилах множественные следы рвотных масс. Дети не спали и плакали», - поделилась она.

За четыре дня госпитализации состояние девочки смогли стабилизировать.

Еда СК РФ Школьники Детские лагеря
17 июля 2024, 05:03
Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 не совершил обязательный облет после ремонта
РИА «Новости»
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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), потерпевший крушение в Подмосковье, не совершал облет после проведенного ремонта. Об этом ТАСС сообщили в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», - сказал собеседник агентства.

В реестре воздушных судов и других открытых источниках имеется информация, что предпоследний полет Superjet 100 выполнил 3 мая этого года. Важно, что контрольный облет после ремонта совершает экипаж специально подготовленных летчиков-испытателей, способных заметить технические проблемы, которые нужно устранить.

Штатный экипаж не всегда может вовремя их выявить. Просто их к такому не готовят.

Кроме того, регламент безопасности требует совершения обязательного облета после техобслуживания, причем его иногда совмещают с перегонкой самолета на другой аэродром.

Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля, погибли два милота и бортпроводник.

Экспертиза ДНК погибших может продлиться не меньше месяца.

Авиация Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Самолеты
17 июля 2024, 04:14
Прыгавший на диване мальчик случайно вылетел в открытое окно в Москве
РИА «Новости»
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В Москве четырехлетний мальчик попал в больницу с переломом лобной кости после того, как случайно выпал в окно из-за прыжков на диване. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мать ребенка в это время занималась домашними делами. Мальчик прыгал на диване в гостиной. В какой-то момент ребенок не рассчитал силы и случайно вылетел в окно.

«Мама сразу обнаружила пропажу сына и на эмоциях выпрыгнула за ним», - говорится в сообщении.

Женщине и ребенку повезло, что квартира находилась на первом этаже. Несмотря на это, мальчик травмировался, так как упал головой вниз. Ребенка госпитализировали - он попал в реанимацию.

Как уточнил канал, сейчас четырехлетний прыгун находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время его выпишут из больницы.

Ранее на востоке Словакии погиб трехлетний ребенок , оставленный на жаре в припаркованном автомобиле.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники метро задержали пятилетнего мальчика со множественными синяками на теле, когда он пытался один спуститься в подземку.

Дети Больницы Скорая помощь Москва
17 июля 2024, 04:03
Стали известны сроки экспертизы ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье
РИА «Новости»
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Экспертиза ДНК погибших в результате крушения самолета SSJ-100 в Коломне может длиться не меньше месяца. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным экстренных служб, работы по поиску тел завершили. Специалисты обнаружили 38 фрагментов. Теперь необходимо точно установить принадлежность останков тел. Для этого у родственников пилотов возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. Результаты будут готовы в течение месяца.

Самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля. На его борту находились два пилота и бортпроводник. Никто их них не выжил. Следователи возбудили уголовное дело.

Специалисты закончили расшифровывать содержание «черных ящиков» с потерпевшего крушение самолета. Версия, что авиакатастрофа произошла из-за проблемы с двигателями, не подтвердилась.

Коломна Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
16 июля 2024, 21:48
В Москве эвакуировали посетителей торгового центра
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На юге Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Каширская плаза». Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В четырехэтажном торговом центре Каширская плаза сработала сигнализация. По данным собеседника 360.ru, задымления нет, как и других признаков пожара.

Как заявили очевидцы, людей стали выводить из здания «по технической причине». Сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на северо-востоке столицы загорелся чердак в четырехэтажном жилом доме.

Пожары Эвакуации Москва

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