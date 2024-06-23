В Дербенте тяжело ранило начальника отдела полиции
В Дербенте в ходе перестрелки с боевиками тяжелое ранение получил начальник отдела полиции города Дагестанские Огни. Мужчина прибыл на подмогу к коллегам, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
«По имеющейся информации, тяжелое ранение получил прибывший на подмогу начальник отдела полиции ДагОгней», - уточнили в ведомстве.
Позже в МВД уточнили, что медики не смогли спасти мужчине жизнь.
«Он погиб, получив тяжелое ранение», - заявили в пресс-службе министерства.
В Дербенте боестолкновение полиции и боевиков продолжается.
Нападения в этом городе и Махачкале произошли в воскресенье, 23 июня. Неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В республиканском СК возбудили уголовные дела о терактах. В Дагестане ввели правовой режим контртеррористической операции. На улицы вывели тяжелую военную технику.
Известно о девяти погибших. Данные не окончательные.