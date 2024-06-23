23 июня 2024, 21:35

В Дербенте продолжились бои

РИА «Новости»
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В Дербенте обесточили центральная часть города из-за продолжающихся боевых столкновений. На улицах находится военная техника, сообщил ТАСС.

По данным «Интерфакса» , силовики заблокировали боевиков и готовятся к штурму.

«Террористы засели в одном из зданий близ ресторана „Хаял“. Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали их», - отметили в сообщении.

Кроме того, пожарных отозвали из почти сгоревшей синагоги Дербента из-за опасений, что внутри также могли остаться террористы.

Также бой идет возле церкви в Махачкале. Мэр города Юсуп Умавов попросил местных жителей воздержаться от поездок по нескольким улицам. Он объяснил, что такие меры необходимы для того, чтобы не препятствовать работе правоохранителей после нападения боевиков.

Дагестан Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:59
Военная техника появилась на улицах Дагестана
Телеканал «360»
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Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Кадры из города появились в распоряжении 360.ru.

Военную технику заметили в Дербенте. Контртеррористическая операция в Дагестане продолжается. В больницы республики привозят пострадавших для оказания всей необходимой помощи.

Силовики заблокировали боевиков в Дербенте и начали подготовку к штурму. Террористы скрываются в одном из зданий возле ресторана «Хаял».

В воскресенье, 23 июня, в день празднования Святой Троицы, террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Нападавшие использовали иностранное оружие. После этого в Дербенте отменили все массовые мероприятия.

Дагестан Военные Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:51
Теракты в Дагестане назвали срежиссированными извне
Телеканал «360»
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Теракт, произошедший вечером 23 июня в Дагестане, срежиссирован извне. Такое мнение в Telegram-канале выразил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Террористическая атака имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», - написал он.

По его мнению, россияне прекрасно понимают, что в нынешних условиях консолидация общества крайне необходима. Жители всей страны, указал он, знают, что подобные теракты являются провокацией.

Из-за случившегося в Дагестане всех сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы. Охрану общественных мест, ТЦ и соцучреждений повысили.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте.

С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Дагестан Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:51
Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась
РИА «Новости»
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Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась, но люди из храма пока не вышли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Перестрелка в Церкви закончилась. Пока люди не вышли. Идет проверка территории», - написал Хадулаев.

Ранее стало известно, что при нападении боевиков на Дагестан погибли девять человек. Среди них семь полицейских, один священник и один гражданский. Около 25 человек получили ранения.

Дагестан Стрельба Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:46
Четырех боевиков ликвидировали в Махачкале
РИА «Новости»
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Силовики ликвидировали в Махачкале четырех боевиков из числа тех, кто устроил перестрелку и напал на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«По информации на данный момент, в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», - подчеркнули в ведомстве.

Зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале отметил, что на территории городской церкви закончилась перестрелка. Там уничтожили минимум одного нападавшего.

В столице Дагестана и Дербенте идет операция по задержанию устроивших нападения. В регионе ввели режим КТО. Кадры перестрелки от первого лица публиковал 360.ru.

Погибших, по последним данным , девять. Среди них - семь сотрудников правоохранительных органов, один священник и один гражданский. Пострадавших 25.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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