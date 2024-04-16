16 апреля 2024, 22:29

В Дедовске мужчина попытался сжечь вольеры с живыми собаками

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Неизвестный мужчина попытался поджечь вольеры с собаками. Животных от гибели в огне спасла погода. ЧП произошло в Дедовске Истринского района Московской области, рассказали «360» волонтеры команды «Северный ангел».

История произошла 12 апреля. Пришедшая к собакам волонтер обнаружила, что вольеры обгорели. Собак от сожжения заживо спасло только то, что накануне прошел сильный дождь и дерево, из которого изготовлены будки, было мокрым и не загорелось.

По камерам видеонаблюдения установили, что это была попытка поджога. Неизвестный пытался поджечь деревянные конструкции с собаками внутри.

Волонтеры рассказали, что собаки в порядке и находятся под наблюдением. Зоозащитники написали заявление в полицию.

Ранее донбасские волонтеры приехали в Орск в разгар паводка, чтобы помочь в спасении животных. Собак и кошек оказалось очень сложно поймать, так как они были в состоянии шока и стресса. Также не хватало амуниции и лодок.

Истра Волонтеры Собаки
16 апреля 2024, 22:41
Цирк на колесах. Трое подростков одновременно прокатились на электровелосипеде в Москве
РИА «Новости»
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Трое подростков прокатились на электровелосипеде по оживленной улице в Москве. Видео велопрогулки оказалось в распоряжении «360».

«Цирковой номер» сняли на телефон на улице Говорова в Западном административном округе столицы. Молодые люди взгромоздились на велобайк оригинальным образом. Девушка сидела на укрепленной у руля корзине. Второй пассажир расположился на багажнике, а «водитель» гнал велик, явно нарушая правила дорожного движения.

С наступлением весны количество обращений к врачам с ушибами, ссадинами и переломами традиционно растет, рассказал главный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев. По его словам, в весенне-летний период детский травматизм повышается до 20%.

Правила Москва
16 апреля 2024, 22:21
Один человек пострадал при падении лифта в жилом доме в Москве
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Лифт с двумя пассажирами упал в жилом доме на юге Москвы. Один человек пострадал, сообщил источник «360».

По его данным, кабина пролетела с третьего этажа до подвала. Пострадал молодой человек 20 лет. Мужчина находится в сознании, но у него есть жалобы на тошноту и головокружение. Его уже вызволили из лифта, сообщили в АО «Мослифт».

В начале апреля мужчина упал в шахту лифта в строящемся жилом доме на Фестивальной улице в Москве. В результате 23-летний строитель погиб.

До этого в шахту лифта в частном хосписе в Иванове упала пожилая женщина. Она пострадала, но во время спасательной операции находилась в сознании. Экстренные службы вызволили пенсионерку и передали ее врачам.

Мужчины Москва
16 апреля 2024, 22:14
Массовое ДТП произошло в Москве в районе Сокола
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Пять легковых автомобилей столкнулись в Северном административном округе Москвы. На место аварии прибыли кареты скорой помощи и машины ДПС, сообщил «360» источник.

ДТП произошло на улице Алабяна в районе Сокола. Столкнулись автомобили такси марки Škoda, электрокар Avatr, две машины китайского автопрома Chery и Haval, а также автомобиль марки Volvo.

По информации источника, из-за аварии перекрыли две полосы движения из трех, в сторону области. Движение затруднено.

Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи оказали помощь одному мужчине. О других пострадавших пока не сообщалось.

В этот же день в Москве фура столкнулась с рейсовым автобусом. Авария произошла на Волгоградском проспекте. Пострадали четыре человека - пассажиры автобуса.

Скорая помощь ДТП Такси Мужчины Машины Москва
16 апреля 2024, 20:44
В Отрадном спасатели помогали перенести мужчину весом 250 килограммов в скорую
РИА «Новости»
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Сотрудники службы спасения в Отрадном помогали медикам перенести в карету скорой помощи мужчину весом 250 килограммов. О внештатной ситуации на вызове «360» рассказал источник. Очевидец прислал кадры спасения с улицы Мусоргского в СВАО Москвы.

Вечером 16 апреля в службу спасения поступил вызов - медикам на скорой потребовалась помощь в транспортировке пациента. Мужчина, которому потребовалась экстренная госпитализация, весил 250 килограммов.

В Москве за последние несколько дней это уже не первый случай, когда спасателям приходится помогать в транспортировке тяжелых пациентов. Мужчину весом 300 килограммов 11 апреля доставали из квартиры через окно. Спасателям пришлось вскрыть оконные решетки и по пожарной лестнице вытащить пациента.

Спасатели Скорая помощь Мужчины Москва Квартиры

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