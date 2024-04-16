В Дедовске мужчина попытался сжечь вольеры с живыми собаками

История произошла 12 апреля. Пришедшая к собакам волонтер обнаружила, что вольеры обгорели. Собак от сожжения заживо спасло только то, что накануне прошел сильный дождь и дерево, из которого изготовлены будки, было мокрым и не загорелось.

По камерам видеонаблюдения установили, что это была попытка поджога. Неизвестный пытался поджечь деревянные конструкции с собаками внутри.

Волонтеры рассказали, что собаки в порядке и находятся под наблюдением. Зоозащитники написали заявление в полицию.

Ранее донбасские волонтеры приехали в Орск в разгар паводка, чтобы помочь в спасении животных. Собак и кошек оказалось очень сложно поймать, так как они были в состоянии шока и стресса. Также не хватало амуниции и лодок.