В Дагестане пообещали серьезно наказать тех, кто устроил теракт

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По его словам, совершенные преступления в Дербенте и Махачкале - это попытка ослабить сложившуюся консолидацию общества.

«Недобитые экстремисты, трусливые подлецы попытались посеять рознь между представителями разных религий, но, как и десять, как и двадцать лет назад вновь получают достойный отпор от наших силовых служб», - указал он.

Глава правительства добавил, что все органы исполнительной власти Дагестана мобилизовали, а руководитель каждого министерства и ведомства получил необходимые указания. Виновные в случившемся, уверен он, понесут самое суровое наказание.

«Какие бы силы ни стояли за этими омерзительными действиями, они понесут самое суровое наказание», - подчеркнул он.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте.

С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Нападавшие использовали иностранное оружие. Кроме того, боевикам удалось завладеть снаряжением полицейских.